03 Noviembre 2020 04:10:00

Van a sobrar candidatos

Todavía no termina el proceso electoral de diputados locales, por las impugnaciones que se mantienen con vida, sobre todo relacionadas con los pleitos internos de Morena y otros partidos, y este martes en el INE, que en la entidad encabeza José Luis Vázquez López, dará el banderazo inicial del Proceso Electoral Federal 2020-2021, para renovar la Cámara de Diputados.



Y si algo va a sobrar el próximo año, serán candidatos, pues como se sabe, además de diputados federales, en Coahuila se renovarán las 38 alcaldías con sus respectivos cabildos.



Sería como tiro de gracia



Desde el Palacio de Coss está el planteamiento para las secretarías de Salud federal y estatal, a fin de que refuercen la campaña para llevar a la población a no malinterpretar la apertura económica y comercial, con la posibilidad de andar por la calle y en reuniones sociales, como si no hubiera pandemia de por medio.



El planteamiento fue del diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal y coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila.



La idea es básica: meter orden y apretar lo necesario, antes de retroceder a los estándares iniciales de la contingencia, lo que sería tiro de gracia para la economía.



Hay consejera



Poquito menos de un mes quedó acéfalo el asiento que Lourdes de Koster López dejó en el Consejo de participación Ciudadana. Los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción se decantaron este viernes por Yolanda Guadalupe Montes Martínez, quien asumirá funciones este miércoles y podrá estar en el cargo hasta el 4 de noviembre de 2025.



La decisión se tomó por mayoría de votos y luego de dos rondas de votación en las que participaron, como integrantes de la terna final, Larissa Ruth Pineda Díaz y Érika Georgina Oyervides González, abogada especialista en asuntos electorales y de equidad de género y exconsejera del Instituto Electoral de Coahuila y, la segunda, directora del área de Transparencia del IEC.



Apoyo de peso



Por cierto, en el proceso de selección, la nueva consejera de participación ciudadana, Yolanda Guadalupe Montes Martínez, tuvo el respaldo de distintas instituciones públicas y privadas, pero sin duda, de las opiniones que más le abonaron, fue la de la influyente asociación civil lagunera, Participación Ciudadana 29.



“Con mucha satisfacción hacemos de su conocimiento que en la elección de la nueva Consejera del CPC del SEA Coahuila, quedó designada la ciudadana Yolanda Guadalupe Montes Martínez, con un perfil idóneo, superando las expectativas y netamente ciudadano. La Comisión de Selección, así nos apoya en rescatar este espacio ciudadano, al no elegir a personas con antecedentes de colaboración dentro del Gobierno del Estado”, publicó el organismo que preside Patricia Tobías Chávez.



Ahora sí, el CPC, al frente del cual este año se encuentra Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, está completo.



Más vulnerable



Más de 7 mil apoyos alimentarios para igual número de personas se distribuyen con carácter de urgente por parte de personal del DIF Coahuila, como parte de una campaña especial que impulsa la presidenta honoraria del organismo, Marcela Gorgón de Riquelme.



Los beneficiarios forman parte de la población más vulnerable, de ahí la importancia de que cuenten con ayuda.



De acuerdo con el director general del Sistema DIF en la entidad, Roberto Cárdenas Zavala, está garantizado que los apoyos llegarán a todas las regiones del estado, para lo cual, la presidenta honoraria está al pendiente directamente de la supervisión.



Es prioridad



Presencial, o de manera virtual, pero la idea es estar al tanto del funcionamiento de las distintas dependencias y organismos vinculados a la Secretaría de Gobierno y este lunes, su titular, José María Fraustro Siller, encabezó los trabajos de la Junta de Gobierno del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila (CJEM), que dirige Leticia Charles Uribe.



Chema Fraustro recordó que para la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme, el respaldo a las mujeres seguirá siendo prioridad, de ahí que el CJEM mantiene sus servicios los siete días de la semana, las 24 horas del día, así como vía remota a través de la página oficial de esta institución, las plataformas de Facebook y líneas telefónicas.



En la sesión virtual también participó Katy Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM)