13 Octubre 2020 03:10:00

Van al amparo

La determinación de Gobernadores de la Alianza Federalista es recurrir a la controversia constitucional y amparo para defender los recursos de los extinguidos fideicomisos ahora bajo manejo absoluto del Presidente.



Los mandatarios se reunieron en Aguascalientes donde además de los gobernadores estuvo la senadora Claudia Ruiz y diputados federales.



Un largo camino les espera, primero ir la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una controversia constitucional y luego promoverán juicios masivos de amparo por beneficiarios



Pensar que unió a los Gobernadores el tema de seguridad, después la falta de recursos de la pandemia y ahora el presupuesto federal y cancelación de fideicomisos.



Las tribus morena



La lucha para obtener la dirigencia nacional del Morena se torna canibalesca, la toma del edificio por un grupo de gentes pagadas por Mario Delgado evitarían que Porfirio Muñoz Ledo declarado ganador de la encuesta tomara el cargo.



Delgado fue acusado de disponer de 400 mdp de la Cámara para hacer campaña y ser dirigente nacional, aunque no le alcanzó y quedó en el intento.



Entre las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo pidió que “si el Presidente quiere al partido, que lo deje actuar”, que era su amigo no su empleado ni un adulador, “Poco partido y mucho movimiento”.



Sin rumbo las cosas en el Partido del Presidente de la República, les llegará el 2021 y ellos sin ponerse de acuerdo, eso sí candidatos a diputados federales y a las alcaldías ya tienen, al menos por el lado de Mario Delgado.



Apuestan a perder



En Frontera también hay una lucha canibalesca entre grupos del PRI, la creencia que si el candidato a diputado local Ricardo López Campos pierde será culpa del alcalde Florencio Siller abre la posibilidad de posicionamiento de “aspirinos”.



Cada quien su estructura, que no es la del PRI sino la de cada personaje que por voluntad superior recibieron le encargo, programas al mando de Chuy Ríos, la del PRI de Orlando Aguilera y los de nómina del Alcalde.



Perderán ellos, el restó sólo ve los toros desde la barrera, le atiza a la hoguera, perderán otros.



En la capital tienen otros datos, entre 15 y 16 mil votos, de los cuales el PRI puede obtener hasta 8 mil, seguiría Morena con 4 -5 mil votos, los azules con 2 mil y el resto mil, faltan menos días para tener números reales.



Feo resbalón



A lo largo y ancho de Coahuila circuló el video de la confusión cerebral del diputado de Morena Luis Fernando Salazar que habló de apoyar a los candidatos futuros diputados panistas.



Sabido es, que no trae arraigado ideales ni pasión “Morenista” pero no le queda de otra que esperar a ver si su compañero Mario Delgado, si es dirigente nacional, le cumpla el deseo de ser candidato a la alcaldía de Torreón.



Los Morenos en Monclova echan chispas porque los arribistas se apoderan del partido ocupando posiciones.



Se habla que Mario Delgado llegó con Bretón Echeverría a quien le prometieron la candidatura a la alcaldía de Monclova en fórmula con Melba Farías que pactó reelección a la diputación federal.



En rojo



Los daltónicos y los daltonticos, quien sabe a qué grupo pertenezca Ud, pero debe quedarle claro que no reconocen el semáforo en rojo y de números de casos de coronavirus al alza tampoco.



Si no hay responsabilidad y conciencia para respetar medidas preventivas, sucederán dos cosas, restringir aperturas, encierro o vía libre… al panteón.



La mezcla de esta temporada, es Covid19 + Influenza+ Dengue Hemorrágico.