30 Julio 2019 04:10:00

Van por ellos

Van por ellos

Sobre el secuestro del empresario gasero en Arteaga, se sabe de cinco involucrados, todos improvisados y tan inexpertos que facilitaron la reacción de la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los elementos del Ejército Mexicano que participaron en la detención de dos de ellos.

El caso es que hay un secuestro y hasta donde se sabe, cinco presuntos responsables; dos de los cuales cayeron, y nos aseguran que falta poco para que ocurra lo mismo con el resto. Van por ellos.

Mientras eso ocurre, este martes el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, prácticamente amanecerá en sus oficinas para presentar un informe, a manera de resumen, sobre los hechos, desde el sábado, cuando ocurrió el secuestro, hasta el avance de las investigaciones. Márquez estará acompañado por el general Enrique Covarrubias López, mandamás en la Sexta Zona Militar.



Para tranquilizar

Altos Hornos de México sí tiene problemas financieros importantes, a razón de 400 millones de pesos en lo inmediato luego de la cancelación temporal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras, a cargo de Santiago Nieto Castillo, pero el portavoz de la compañía monclovense, Francisco Orduña Mangiola, aseguró que las dificultades no son como para pensar en despido masivo de obreros y personal de confianza.

Lo dicho por el directivo de la compañía, cuyo ahora expresidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira Elizondo, permanece en Marsella en prisión domiciliaria, aporta dosis de tranquilidad a una atribulada Región Centro, cuya economía hoy por hoy depende del acero.



Sobre derechos humanos

El gobernador Miguel Riquelme arrancó semana en la capital de los temblores. Fue la presentación del Diagnóstico de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), sobre la operación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y tuvo asiento como coordinador de la comisión de Derechos Humanos en la Conago.

Aprovechó para platicar en cortito con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En el encuentro también estuvieron el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.



Tiene permiso

En el Palacio Rosa de este lunes le informamos que Javier Díaz González pondrá pausa en sus encargos como titular de la Administración Fiscal General del Estado para atender invitación de la empresa televisiva TUDN a fin de narrar las competencias de natación durante los Juegos Panamericanos de Lima.

En total, la ausencia será de una semana: del 5 al 11 de agosto, y nos aseguran que el funcionario estatal tiene permiso de su jefe, es decir, el gobernador Miguel Riquelme, pues se tomará esos días como periodo vacacional y para que no digan que le saca la vuelta a la chamba, aprovechará para programar reuniones de trabajo con funcionarios federales; a fin de cuentas las transmisiones televisivas van a ser desde la Ciudad de México.



La más bonita

De ser cierto, como se especula en redes sociales, que Francisco Tobías Hernández se encuentra en el Viejo Continente, se estaría pasando tremendas vacaciones. Polemista y travieso, como siempre, el titular de la Administración Fiscal de Recaudación en Saltillo, o lo que antes era la oficina de Recaudación de Rentas, colgó una serie de estampas de la Torre Eiffel, Catedral de Notre Dame, el ‘Moulin Rouge’, la Basílica del Sagrado Corazón y la Torre Vieja de Praga, entre otras, y como era de esperarse, levantó revuelo.

Para nada, nos aseguran que el funcionario estatal sigue inquieto y no quita el dedo del renglón en la posibilidad de que se le haga seguir en la talacha por su natal Saltillo, finalmente, como lo presume, la ciudad más bonita del mundo.



Ni se asoman

Los que sí andan de vacaciones y ni por error aparecen en la sede del Palacio de Coss, son los 25 diputados locales. Ya tienen una semana de asueto y les falta otra más. Las actividades legislativas se reanudarán hasta el 5 de agosto, con reuniones previas a la de la Diputación Permanente, del martes 6.

Pero como aquí mismo lo hemos mencionado, no todos los legisladores se tiran a dormir por estos días. Los panistas Marcelo Torres Cofiño y Gerardo Aguado Gómez andan muy activos por los ejidos de Torreón y de Saltillo; la priista Lucía Azucena Ramos trae pendientes de sobra con visitas a las colonias y, como está al frente del PRI local, le toca atender pormenores de la elección interna que está en curso para renovar la dirigencia nacional. De ahí en fuera, ni se asoman.



Cuenta regresiva

Arrancó la cuenta regresiva para la elección del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Ya van casi dos años desde su creación y está próxima la salida de la actual presidenta, Ana Yuri Solís. El 14 de agosto se abre la convocatoria y una vez superada la etapa de registro, las entrevistas con los aspirantes serán durante la segunda mitad de septiembre.

De acuerdo con el vocero de la Comisión de Selección, Carlos Arredondo Sibaja, el nombre del nuevo becario del Sistema Estatal Anticorrupción se conocerá el 30 de septiembre.