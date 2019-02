27 Febrero 2019 04:10:00

Van por jueces corruptos

El comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción firma este miércoles con la sociedad civil, el Reto de los 100 Días, en donde los involucrados se comprometen con acciones concretas sobre casos de corrupción, o falta de transparencia.



Por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside la magistrada Miriam Cárdenas, nos anticipan, van con la idea de tomar el mega fraude en el Infonavit y al finalizar el periodo de 100 días, dejar resuelto el caso en la parte de procedimientos administrativos en contra de quienes hayan estado involucrados, es decir, jueces y secretarios de Acuerdo y Trámite.



En el reto de 2018, en el Tribunal se comprometieron a resolver los casos pendientes de acusaciones por violencia familiar y atendieron 301 expedientes, frente a 30 de 2017. Además, en robos pendientes de resolución, dieron salida a 250, contra 22, de 2017. La racha positiva genera buena expectativa para 2019, sobre todo en un problema tan sonado como el del Infonavit.



Cónclave anticorrupción



En el cónclave de este miércoles estarán Ana Yuri Solís, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana; Armando Plata, titular de la Auditoría Superior del Estado; Jesús Flores, de la Fiscalía Anticorrupción; la secretaria de Fiscalización, Teresa Guajardo; la magistrada Miriam Cárdenas, en su condición de presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado.



También, el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Luis González Briseño y la magistrada Sandra Rodríguez Wong, del Tribunal de Justicia Administrativa. Por la sociedad civil esperan a Alejandra Wade, del Consejo Cívico de las Instituciones, entre otros representantes.



Increpa a Fernández Noroña



Según el exdiputado federal priista Mario Mata Quintero, no se resistió a increpar al legislador Gerardo Fernández Noroña y cuestionarlo sobre por qué eligió como destino vacacional Las Vegas, y no Venezuela, a cuyo Gobierno, un día sí, y otro también, pondera en Twitter.



Mata dio a conocer que se topó con el diputado del Partido del Trabajo en el aeropuerto internacional de la ciudad que nunca duerme, y según esto el integrante de la cuarta transformación quiso pasar desapercibido al clavar la mirada en un libro mientras avanzaba en la fila para documentación.



Lo que no dijo el saltillense fue la respuesta de Fernández Noroña, a quien llamó “hipócrita”, pero de cualquier manera la noticia sobre el desencuentro en la ciudad de las luces estuvo a nada de convertirse en tendencia en redes sociales.



Casa llena



La invitación fue para los 38 alcaldes, y los 38 acudieron a Palacio de Gobierno en donde firmaron con el gobernador Miguel Riquelme el convenio Vamos a Michas –así se llama y tiene qué ver con las aportaciones peso sobre peso entre Estado y municipios para obra pública–. La idea fue poner por un ladito las filias y fobias de partidos políticos y sentarse en torno a la misma mesa para ver qué obras se harán en cada municipio y, lo más importante, de dónde saldrá el dinero.



En la reunión hubo de todo. Por ahí anduvieron, Juan Salas, que postulado por el PAN gobierna General Cepeda, y Ramiro Pérez Arciniega, alcalde de Parras bajo las siglas de Morena, junto a los priístas Manolo Jiménez, José María Morales y Everardo Durán, de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga respectivamente.



Aprovechó el viaje



El dirigente del PAN Coahuila, Jesús de León Tello, aprovechó que los alcaldes de su partido se encontraban en Saltillo y luego de la reunión con el Gobernador los citó en el Comité Directivo Estatal para ponerse al día y ver la agenda política que tratarán de poner en marcha este año desde los ayuntamientos.



Entre los que atendieron el llamado fueron Jorge Zermeño, de Torreón; Juan Salas, de General Cepeda y Patricia Grado, de San Pedro, esta última cuestionada por involucrar en la nómina municipal a familiares y amigos. Pero no estuvieron todos. Faltó Julio Long, por ejemplo. El de San Juan de Sabinas les dijo que en otra ocasión será. También hubo diputados locales, como el líder de la fracción panista, Marcelo Torres y algunos regidores, como Ernesto Saro, de Ramos Arizpe.



La mano en la cartera



La situación en el campo es crítica y la intención del alcalde Manolo Jiménez es que a través del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, los gobiernos federal, estatal y el municipal se pongan la mano en el corazón y en la cartera y destinen 10% más recursos a las comunidades rurales, en comparación con los 125 millones de pesos en obras aplicados durante 2018.



Además de Manolo, en la instalación del Consejo estuvieron los secretarios de Salud, Roberto Bernal, y de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, así como productores agropecuarios, ejidatarios y asociaciones campesinas. El alcalde dijo que el gobernador Miguel Riquelme anunció que no escatimará en lo necesario para los campesinos, pero falta ver la postura del Gobierno federal.



En la agenda…



Mitad de semana y si por alguna razón anda por el Centro Histórico y ve movimiento policial más allá del usual en los alrededores de Palacio de Gobierno, no se alarme. A las 10 de la mañana está programada la graduación de los cadetes que integran la quinta generación de la Academia de la Policía Estatal. Al frente del evento estará el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona.