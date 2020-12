23 Diciembre 2020 03:10:00

Van por México

La coalición PRI, PAN y PRD formalizaron su unión para ir juntos en la elección de diputados federales en el 2021, repartiéndose igual número de distritos en los que se apoyarán mutuamente para quitarle la mayoría a Morena.



Tras varios encuentros y planteamientos, finalmente los dirigentes, Alejandro Moreno del PRI, Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, estamparon su firma en un convenio histórico que entregaron ante el órgano electoral.



“Juntos por el bien de México”, diría Cortés; “No podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de funcionarios inexpertos”, dijo Alejandro, mientras que Chucho Zambrano del PRD, señaló; “va por la salud electoral”.



Por supuesto la coalición no se hizo extensiva en los estados como Coahuila, donde además se renuevan 38 alcaldías.



Decidirá MARS



El que no quiso meterse en conflictos políticos fue el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, menos cuando sabe que su principal proyecto es la Gubernatura, quien dice que su reelección la decidirá su jefe político o sea Miguel Riquelme.



De antemano sabe que no va a reelegirse porque necesita recorrer el Estado para su promoción y la Secretaría de Desarrollo Social se le acomoda perfecto.



Manolo no va por la segunda reelección, la que fue arreglada para beneficiar a los panistas, secreto a voces entre los de la cúpula priísta.



Listo Guadiana



El que presumió su libertad senatorial es Armando Guadiana Tijerina, declarándose listo para entrar de lleno a buscar simpatías en la capital de Coahuila, municipio al que aspira gobernar.



Una solicitud de licencia que corre a partir del 1º de enero y por tiempo indefinido, según los pronósticos de las casas encuestadoras dicen que Morena con él como abanderado gana.



Veremos qué dice el público.



Logística hay



El trabajo de Subcomités Covid-19 siguen al pendiente, la reunión en la Región Centro reiteran están listos con la logística para aplicar la vacuna que les prometieron pero no saben cuándo llega, mientras siguen aplicando medidas.



Tan organizados están, que Fernando Simón Gutiérrez, dijo tienen definidos días, tiempos y cantidad de personal de salud que recibirá la primera dosis.



En Monclova acordaron hacer la calle Hidalgo como paseo peatonal, ampliar horarios en los centros comerciales, que a como se ven las calles habrá un pico en enero 2021.



Lo bueno es que el Hospital Covid que patrocina Cemex está a días de ser inaugurado, listo para los primeros contagiados que requieren hospitalización.



Acercamiento



Destanteados los obreros pero mucho más los dirigentes de la Sección 147 y el Sindicato Democrático ante el cambio de patrón al que no conocen y con el que buscan tener un primer acercamiento para la próxima revisión del contrato.



Acostumbrados a tratar con un patrón como Ancira que consentía a los dirigentes pero pisoteaba a la clase obrera que si incurría en disidencia lo despedían o lo reprimían.



Con Julio Villarreal como nuevo patrón pretenden ponerse bravitos y hablan de exigir se cumplan los derechos, entienden que la crisis económica de AHMSA les quitó beneficios a los trabajadores por años, “pero ya les toca”.



Y no es que pretendan llegar a un estallamiento de huelga, la acerera no lo aguanta pero el cambio de patrón les permite un tanto de autoridad sindical que nunca tuvieron para exigir derechos contractuales, a ver cuánto tiempo les dura..