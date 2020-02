08 Febrero 2020 04:10:00

Van por Ponce

En las investigaciones por el fraude en el Fondo de Ahorro de la Sección 5 del SNTE, hay un nombre clave. Se trata de José Luis Ponce Grimaldo, para más señas secretario general del organismo y pieza fundamental en el entramado que llevó a la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, a ejecutar una orden de cateo al edificio sede.



Los enterados del caso aseguran que la negativa de Ponce y sus cercanos para entregar la información, no dejó más remedio a la Fiscalía que ir por los documentos. El asunto no es menor, pues están de por medio 55 millones de pesos que no llegaron al destino para el cual fueron designados, es decir, la economía de maestros y demás trabajadores sindicalizados.



Manifestación a modo



Y como de seguro José Luis Ponce Grimaldo sabe que no la tiene fácil frente a la Fiscalía Anticorrupción y en una de esas se queda sin escapatoria, el viernes envió a sus fans a manifestarse frente a la sede de la quinta y cerrar la calle frontal. Al frente de los manifestantes estuvo Patricio Veloz Pachicano, integrante del Colegiado de Asuntos Laborales de la quinta y uno de los personajes más cercanos a Ponce.



Los “manifestantes” cumplieron, pero no muy convencidos de meter las manos al fuego por su dirigente, sobre todo luego de ver cómo durante años los recursos del Fondo de Ahorro fueron a parar en fiestas, viajes y la compra de casas y hasta ranchos, de acuerdo a las versiones de los propios profesores.





Batalla campal



En donde el horno no está para bollos es en Morena, y este fin de semana, Coahuila será escenario de la batalla campal que la mexiquense Yeidckol Polevnsky y el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar libran por el control de la dirigencia nacional.



Le anticipamos sobre la visita de Polevnsky este sábado a Saltillo y Torreón, pero Ramírez Cuéllar no se quiso quedar atrás o le anda siguiendo los pasos a su enemiga pública número uno, y el domingo se dejará ver por la capital del sarape y el pan de pulque. La idea es que salude a sus fans a partir de las 10:30 horas en el salón La Perla, de la Zona Centro.



¿Y por qué Coahuila? Nos aseguran que para aprovechar el proceso electoral en curso y será interesante saber si justo en la tierra de próceres de la democracia nacional, como Carranza y Madero, se ponen de acuerdo o le echan más leña al fuego en el pleito. Por lo pronto, los dos se van a presentar como titular de la dirigencia nacional.





No se hace uno



Y si Yeidckol y Ramírez Cuéllar libran un pleito a muerte, sus fans en Coahuila no cantan mal las rancheras. En el primer caso son varios los que se quieren colgar la medalla de convencerla de venir a Saltillo y Torreón.



Por un lado está el senador Armando Guadiana Tijerina; por otro, Isabel Peña Garza, aspirante a la dirigencia estatal, y hasta el secretario general en funciones, José Guadalupe Céspedes Casas, con todo y que hasta hace unos días le decía fuchi y guácala a la exdirigente nacional de Canacintra.



Pero ni con todos peleando la autoría de la gira podían anoche completar dos camiones con acarrerados, (cof, cof, perdón, de fans) para tratar de llenar el salón Alameda, en donde Polevnsky dará su discurso este sábado por la mañana en Saltillo.



Entre tanto, los aliados de Ramírez Cuéllar en Coahuila son los diputados federales Miroslava Sánchez Galván, Javier Borrego Adame y la monclovense Melba Farías Zambrano.





La sangre al río



Una más del partido de moda. El miércoles, en la sede del Comité Ejecutivo Estatal estuvo a punto de correr sangre por el agarrón que hubo entre Diana Hernández y Yolia Vitela, la primera, abogada y representante de Morena ante el Instituto Electoral; la segunda, encargada del área de Comunicación Social del partido.



El problema fue la disputa por 20 mil pesos producto del cobro de cursos a mujeres militantes que se impartieron en las distintas regiones del estado. Como José Guadalupe Céspedes Casas, secretario general del partido en funciones de dirigente, tomó partido a favor de Hernández, el presidente del Consejo Estatal, Raúl Yeverino, hizo las funciones de réferi.





En la faena



La grilla en Torreón anda a todo lo que da y si no, le podríamos preguntar a dos de sus protagonistas, que el viernes se encontraron en Saltillo para ponerse al día y definir estrategias a seguir.



Con buen desayuno y muchas tazas de café de por medio se hizo larga la charla entre el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, y el profesor Samuel Rodríguez Martínez, quien se estrena como delegado especial del tricolor para la Comarca Lagunera.



El encuentro fue en el área de fumadores del restaurante en donde a partir de mediodía sirven buen cabrito, y quienes los vieron nos reportan que el encuentro fue ameno, se les vio relajados y, eso sí, de lleno en la faena política.





Cuota Lobus



En la Universidad Autónoma de Coahuila dieron marcha atrás a la posibilidad de aplicar a los alumnos una cuota para cargar el costo de operación del sistema de transporte Lobus. A mitad de semana el rector Salvador Hernández Vélez aclaró que la administración absorberá los costos, como hasta ahora, pero no todos los interesados quisieron ver la información y en las benditas redes sociales circula la convocatoria de algunos alumnos para protestar el jueves en la Infoteca del campus Arteaga en contra de la posibilidad de desembolsar. Veremos qué pasa.