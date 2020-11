22 Noviembre 2020 03:10:00

Van por todo: PRI

El PRI en Coahuila se declara listo para renovar alcaldías y ganar las 7 diputaciones federales, la euforia del proceso de octubre sigue vigente y juran que van por el segundo carro completo en la elección de junio 2021.



Al celebrar virtualmente la sesión extraordinaria del Consejo Político, acordaron el método de elección de candidatos, en los municipios chicos consultarán a la base, en los medianos consulta y designación, los grandes sólo designación.



La equidad de género, el dilema que enfrentan para el reparto equilibrado de candidaturas, con eso que los municipios se dividen en cuatro bloques, dicen les facilita el acomodo.



Aprobada quedó la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas, la preside Mayela Hernández, Cristina Granados, Boreque Martínez, Arturo Yáñez, Cinthia Marcial, Sergio Hernández y Claudia Moreno.



Autorizaron a Rigo Fuentes hacer coaliciones, quien dijo están abiertos a las propuestas pero “no darán feria de más, que las posiciones se ganan con votos”.



Los priístas traen vuelo, juran que Coahuila seguirá siendo tierra de priístas, veremos qué hacen los otros.



Líder de la CROC



Contadas veces, por no decir que nunca, el eterno dirigente de la CROC visita los municipios, su presencia en Castaños para entregar nombramiento fue casi forzada por la invitación del delegado Gerardo Oyervides.



Don Mario Morales junto con el delegado regional y el dirigente del PRI Rolando González, nombraron representante a Emiliano Fuentes.



Debe ser por la exigencia del PRI Estatal que tendrán, se les tomará en cuenta para cargos públicos si demuestran que tiene adeptos, la CROC no tenía actividad hasta que llegó Oyervides.



Nuevo Obispo



El neoleonés Monseñor Hilario González García fue nombrado por el Papa Francisco, Obispo de la Diócesis de Saltillo en sucesión de Raúl Vera López, quien cumplió con su servicio, ahora pasa a ser Obispo Emérito.



Las referencias que dan de Monseñor González es que fue Obispo en Linares, tiene 55 años estudio la carrera de Ingeniero en Computación Administrativa, después ingresó al Seminario.



Una nueva historia en la vida de la Iglesia Católica de Coahuila, sin duda el capítulo que cierra Raúl Vera será difícil de olvidar.



Incluyen chiquillada



Por si arreglan la impugnación los partidos que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación para conservar su registro, también tiene su partida asignada en el presupuesto, 2 millones 700 mil pesos.



Total si no conservan su registro, se reasigna el recurso dicen los señores del Instituto Electoral, si no los incluyen y si arreglan su situación de dónde les darían billete.



Digamos que son muy precavidos esos del IEC que consideró al Partido Unidos, Revolución Coahuilense y el Emiliano Zapata.



De luto los Flores



Son tantos los Flores Sosa, los de barrio Río Monclova, con carácter tan distinto pero un físico muy similar, así que la ausencia de uno de ellos se nota, se siente y consterna a medio pueblo.



Carlos Flores Sosa de los hermanos menores falleció, hombre de grandes cualidades, servicial, bonachón humano, “lo mejor de la familia se llevó Dios” diría uno de sus cuñados.



Simplemente se nos adelantó en el camino, a mejor lugar, ya lo esperaban sus padres. Descanse en paz, abrazo fraterno para Chuy y César.