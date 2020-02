27 Febrero 2020 04:10:00

Van solos

Para que no haya duda sobre en quiénes recae la apuesta del PRI para la contienda electoral del 7 de junio, ayer se registraron como precandidatos únicos los 16 perfiles que desde hace un mes le anticipamos en Palacio Rosa.



Se trata de María Eugenia Calderón Amezcua; Esperanza Chapa García; Jesús María “La Chuma” Montemayor Garza; Jorge Abdalá Serna; Guadalupe Oyervides Valdez; Ricardo López Campos; Raúl Onofre Contreras; Olivia Martínez Leyva; Eduardo Olmos Castro; Shamir Fernández Hernández; Hugo Dávila Prado; Edna Dávalos Elizondo; Luz Elena Morales Núñez; María Bárbara Cepeda Boheringer; Martha Loera Arámbula y Álvaro Moreira Valdés.



Los 16 candidatos por igual número de distritos entregaron su papelería de rigor ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, que preside el monclovense Melchor Sánchez de la Fuente.





El karma



Las denuncias por su presunto proteccionismo a acosadores de la Facultad de Jurisprudencia parecen perseguir a Oscar Nájera Davis, aún y cuando disfruta de su jubilación anticipada del Poder Judicial del Estado.



El exmagistrado correlón, también conocido en las lides de la abogacía como “magistrado complot”, trató de solidarizarse con la campaña #UnDíaSinNosotras, pero no lo hizo en los mejores términos y el asunto no acabó bien. Sus mismas seguidoras en redes sociales terminaron por echarle en cara que en lugar de guardar las apariencias, hubiera atendido las denuncias de hostigamiento que se presentaron.



“Hubiera estado mamalona su empatía cuando denunciamos a Pache y siguió trabajando para usted; mejor que comience a dejar de solapar y proteger alumnos que violentan. Ahora sí mucho apoyo y solidaridad; no tienen vergüenza”, le dijeron usuarias de Twitter. ¿Será que el karma lo alcanza?





Como testigo



La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados que sigue el procedimiento de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga citó para este viernes al coahuilense Javier Guerrero García, para que platique a los legisladores pormenores del día a día en la Secretaría de Desarrollo Social, cuando la ahora presa se desempeñaba como titular y él, como subsecretario.



Para evitar rumores, vale la pena aclarar que la comparecencia del secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, es como testigo y nada tiene qué ver con las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República tiene abiertas en contra de Robles Berlanga.



La cita es para este viernes y la noticia la recibió Guerrero durante una gira por Michoacán.







Demasiado optimista



Vaya que el diputado Gerardo Aguado Gómez es demasiado optimista, tanto como para creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dará el sí, a la exigencia que presentó desde la tribuna del Palacio de Coss para que a las conferencias matutinas, o mañaneras, se les ponga pausa hasta que concluya el proceso de elecciones en Coahuila.



Si parte de que el “no” ya lo tiene, y en una de esas los astros se le alinean para conseguir el “sí”, buen punto, pero si en realidad, como parece, está convencido de que López Obrador le hará caso, entonces el diputado panista hasta pecaría de ingenuo.





Piden informes



Para este jueves se espera la movilización de profesores y demás agremiados a la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Xicoténcatl de la Cruz.



Los manifestantes esperan llegar a Palacio de Gobierno para pedir información sobre el curso de las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado por irregularidades encontradas en la Dirección de Pensiones, Seguro Médico, Fondo de Vivienda y Seguro del Maestro, correspondientes a 2015, 2016 y 2018.



Los quejosos quieren a los culpables del quebranto tras las rejas y al parecer no van a quitar el dedo del renglón.





Entra al quite



A María del Rosario Contreras Pérez, se trata de una dirigente territorial del PRI en Saltillo que a partir del miércoles se desempeña como diputada en el Palacio de Coss. La Diputación Permanente la llamó para formalizar su ingreso, ante la licencia de la legisladora titular, Lucía Azucena Ramos, quien ahora despacha en el Centro de Gobierno, como titular de la Secretaría de Turismo.





En la agenda…



Muy atareado andará este jueves el alcalde de Ramos Arizpe, Chema Morales. Desde temprano recibe al gobernador Miguel Ángel Riquelme en una gira de trabajo por distintos sectores del municipio. Al filo de las 8:30 de la mañana inauguran las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Coahuila plantel Ramos Arizpe, que se localiza en la colonia Jardines de Analco.



La idea es que no se entretengan más de lo necesario, pues a las 9:30 horas está previsto el arranque de la obra de pavimentación en la carretera Los Pinos, casi en el entronque con la carretera a Saltillo-Monterrey.



A las 10:30 horas habrá evento de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a cargo de Jericó Abramo Masso. El Gobernador y el Alcalde harán entrega de obras correspondientes al programa Cuartos Adicionales en la colonia El Mirador.



Entrado en gastos, el Gobernador se trasladará al ejido San Antonio de Las Alazanas, para entregar apoyo a productores de manzana.