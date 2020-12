13 Diciembre 2020 03:10:00

Ven la tempestad

MÉXICO pasa por un momento muy delicado en materia de salud, la cantidad de fallecidos ronda en más del doble del pronóstico, entramos al mes 10 de la pandemia con más de 113 mil muertos por Covid, sin resguardo, a lo mucho con un cubrebocas.



LAS AUTORIDADES no han podido bajar la movilidad a pesar de operativos, las festividades de la Virgen de Guadalupe, y recursos extras por entrega de aguinaldos lo hace más difícil.



OTRO FACTOR que influyó es el anuncio de la próxima llegada y aplicación de la vacuna, pero parece que no han entendido las fechas de aplicación, a pesar de la situación, los gobiernos se rehusan a entrar en semáforo rojo, en Coahuila la cifra supera los 3,500 fallecidos.



CASI DE forma simultánea, Cofepris en México y la FDA en Estados Unidos aprobaron la aplicación de la vacuna Pfizer, la autorización llega en el momento en que Estados Unidos presenta récord de hospitalizados y muertos desde el inicio de la crisis sanitaria, superando los 3,000 fallecimientos diarios.



LO LAMENTABLE es la falta de acceso privado a la vacuna, no puede ser adquirida por hospitales o particulares, será estrictamente aplicada de forma universal por el Gobierno Federal, esto es porque si a un sector de la sociedad le toca la vacuna en junio y tiene la facilidad de pagarla, ¿por qué quitarle ese derecho y poner en riesgo su vida, si puede evitarlo?



PARECE que López Obrador no ha podido barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Empiezan los señalamientos imposibles de justificar.



LA PRESIDENCIA de la República entregó contratos a una empresa outsourcing, cuyo domicilio fiscal es un mini departamento donde se detectaron 185 mdp a través de 23 contratos.



El DIARIO EL ECONOMISTA publicó un millonario soborno de la petrolera Suiza VITOL, quien señaló haber hecho soborno con millones de dólares a funcionarios de Pemex de la administración de López Obrador..



EL PRESIDENTE señaló investigara a la empresa Suiza, quien recientemente admitió haber pagado millonarios sobornos para retener negocios petroleros en México. Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables, dijo López Obrador en su habitual rueda de prensa matutina refiriéndose a Vitol, un socio habitual de la estatal Pemex, usando su frase habitual, “Nosotros no somos tapadera de nadie”.



EN ABRIL de 2018, Pemex lanzó licitación para importaciones de etanol líquido para cumplir un contrato de suministro a una sociedad entre la brasileña Braskem y el local Grupo Idesa.



A FINES de mayo de ese año, la oferta de 231.3 millones de dólares de la saudí SABIC ganó el concurso para suministrar el hidrocarburo hasta 2020, según el fallo de la licitación señalo Reuter.



SEGÚN reportes de mercado, el trato con SABIC no se llegó a firmar y Pemex se decidió por el segundo postor, Vitol, que pidió 6.3 millones de dólares más por enviarle la misma cantidad de etano a Pemex Etileno, según un acta de la evaluación técnica vista por Reuters.



SE SOLTARON los precandidatos y Morena abrió el ruedo en Campeche con Layda Sansores, y la verdad mi pésame si llega a ganar, Layda es sumamente arrogante, prepotente y gusta de hacer payasadas públicas todo el tiempo.



EN BAJA CALIFORNIA destaparon al profesor Víctor Manuel Castro, ex super delegado en Baja California Sur, será el candidato a la gubernatura del Estado por Morena.



EN COAHUILA está dura la rebatinga, parece que Armando Guadiana va de nuevo y en los ayuntamientos y diputaciones se las están peleando expanistas, no les dejaron espacio a los verdaderos militantes.



SE VE DIFÍCIL que Morena le haga cosquillas al Revolucionario Institucional, que barrió en la pasada elección y aunque no es lo mismo ir por alcaldías y diputaciones federales, sí es una referencia de lo que podría repetirse.



EL TRABAJO del gobernador Miguel Ángel Riquelme, será factor importante, se quitó de encima la sombra del Moreirato y su administración ha sido impecable.



ESTA SEMANA, el Gobernador sostuvo una reunión con el Jefe de la Aduana en Eagle Pass, Paul del Rincón, donde abordaron temas de seguridad, cruce migratorio, inversión, infraestructura y conectividad.



COAHUILA se integrará a la Red Carretera de Texas y Canadá dentro del Corredor “Port to Plains”, esta segunda reunión del Gobernador del Estado se da tan sólo unos días de la visita del embajador Christopher Landau.



ALFREDO PAREDES va sin problema, si le permiten reelegirse o ir por una Diputación, iría sin problemas, el munícipe cuenta con una aprobación muy importante que le permite pensar en ambas posibilidades.