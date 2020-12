08 Diciembre 2020 03:10:00

Venció la prórroga

Buen día. Este martes habría caducado la prórroga de tres meses acordada el 8 de septiembre entre el alto mando de AHMSA con Grupo Villacero para continuar pavimentando el camino de una posible fusión, y el proyecto inició oficialmente el 17 de junio, de tal forma que ya son 6 meses de negociacines.



En lo sindical hay obreros que comentan que será necesario en el marco de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo que el Sindicato Democrático interponga el emplazamiento a huelga contra la Siderúrgica 1 de AHMSA para inhibir riesgo de desagradables sorpresas en marzo en plenas negociaciones de la Sección 147 con la empresa.



¿Emplazamiento?



De no procederse con el emplazamiento a huelga para el 5 de marzo, la empresa tal vez para entonces esté en manos de Grupo Villacero, y se desconoce que diabluras traerán en el portafolio esos ejecutivos en caso que efectivamente se concrete el reemplazo por Grupo Acerero del Norte en la mayor parte de la participación accionaria.



Lo que sí es oficial es que el próximo viernes se llevarán a cabo los comicios internos en la Sección 147 para integrar la comisión de contrato y comité de huelga. Este día y mañana miércoles será la entrega de solicitudes o sea el registro de candidatos a conformar esas comisiones de tal forma que los siete primeros lugares en marzo estarán enfrascados en la revisión con AHMSA.



Conflictivo empleado



Un empleado de confianza que trabajaba en Acerías Eléctricas de AHMSA 2 identificado como Dave López tiene en jaque a la base trabajadora, a la dirigencia sindical y a la propia empresa por los conflictos que está impulsando deteriorando la calidad de vida en el trabajo y arriesgando su puesto debido a su conducta agresiva.



Ante los conflictos acudió a intervenir el Comité Ejecutivo Local de la Sección 288 y la empresa lo removió a Metalurgia de Olla, pero árbol que nace torcido su tronco jamás endereza porque no fueron suficientes las señales que le enviaron, y ahora hasta retó a golpes a un trabajador sindicalizado además de insultarlo y eso está previsto y sancionado por la Ley Federal de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo.



Esto en momentos en que Altos Hornos de México está en un proceso de transición y nadie tiene un puesto laboral seguro por los posibles cambios, los trabajadores de Metalurgia de Olla plantearon que a ver a dónde lo envían porque ahí también no es nada grata su presencia al emitir radiaciones de desmotivación y conflictos innecesarios, además que desafiar a golpes con gritos e insultos al personal, eso está severamente sancionado.



Teksid Hierro



Dicen que en Teksid Hierro de México frecuentemente llega la ambulancia con paramédicos y trasladan a trabajadores que registran síntomas de coronavirus, de tal forma que hay nerviosismo por riesgo de que en cualquier momento estalle el contagio en pleno rostro, a cuidarse cada vez más porque la pandemia está de mírame y no me toques, pero ayer dijo el gobernador Miguel Riquelme que la vacuna podría empezar a aplicarse en Coahuila en enero.



El descenso considerable en las operaciones de Altos Hornos de México inmersa en la más grave crisis de su historia, lamentablemente reflejará también una baja en el monto de aguinaldo que recibirán pasado mañana los trabajadores porque se promedia la prestación con el bono derivado de volúmenes de producción, y este año dicen que ha estado bien crisis en todo sentido.



En años anteriores la cuantía de la prestación decembrina alcanzaba promedio los 35 mil pesos, aunque la cifra varía dependiendo de la categoría desempeñada por los trabajadores, pero influyendo considerablemente el incentivo de bonificación que en algunos departamentos llegaba al 80 por ciento en relación con el salario tabulado y ahora en un 38 por ciento o menos sobre todo en Planta 1 al igual que en las minas.



