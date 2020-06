19 Junio 2020 04:09:00

Vía Zoom

Este viernes se reanudan las reuniones del bloque de gobernadores, pero para no desentonar con la contingencia, será virtual. Vía Zoom, “los 8” van a platicar con sobrevivientes de Covid-19 y empresarios, pieza clave de la reactivación económica.También le van a echar ojo a los indicadores sobre el comportamiento del virus y la economía.



El coahuilense Miguel Ángel Riquelme puso en la agenda la definición de nuevas estrategias para aplicarlas en el semáforo “independiente” al de la Federación, que tiene cada estado integrante de la llamada alianza por el pacto fiscal.





Grandes ligas



El que también dirá presente en la reunión de gobernadores es el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. El Gobernador lo invitó para exponer las experiencias de Saltillo con la reapertura económica y las acciones contra el coronavirus. Además es uno de los alcaldes más aplicados del país en la atención de la pandemia y este viernes cerrará semana con asiento en una reunión de grandes ligas.





No da una



Jesús de León de plano no da una. El dirigente del PAN Coahuila no terminaba de lanzar dardos con veneno en contra de Miguel Ángel Riquelme con el tema de Jorge Torres, cuando el Gobernador ya había fijado postura sobre el tema y, efectivamente, Coahuila va por la información que implicó a Torres en EU con el desvío, depósitos y su relación con la entidad.



Las pifias de Chuy de León también están en el terreno del proceso electoral; apostó doble a sencillo a que la jornada de elecciones brincaría el año y resulta que hasta fechas posibles hay, y todas, por cierto, en este 2020.





Brújula perdida



¿En serio no hay alguien que le regale a De León una brújula? Cómo andarán las cosas en su dirigencia, que más de un panista extraña a su antecesor, Bernardo González Morales, lo cual ya es mucho decir.



Las pifias del dirigente panista son música para los oídos de sus adversarios y a propósito del último tropezón, el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, aseguró que el panista anda desesperado, pues están en puerta los comicios y solo ve nubarrones.





Buenas calificaciones



El Alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, también tiene buenas notas en esta emergencia snaitaria y el Gobernador así lo hizo notar durante la gira de trabajo por la frontera. Bres y sus colegas de las regiones Norte y Cinco Manantiales han sido disciplinados y hoy levantan la cosecha de lo que sembraron desde el inicio de la contingencia, cuando apretaron y aguantaron.



A propósito, la relación de Bres con Riquelme se ve cada día más firme, institucional y de respeto aun cuando es alcalde de Morena, partido en el que muchos no solamente tienden al desgobierno, también a destruir lo que otros construyeron, al más puro estilo de la 4T.





La llevan todos



Pero no todos los alcaldes hacen su tarea. Algunos, por fortuna los menos, no tienen interés de mantener a raya al virus y evitan las medidas para restringir la movilidad ciudadana.



Quizá por ello el Ejecutivo estatal emitió el decreto 48 del año para el cierre de panteones a partir de hoy y hasta el lunes, es decir, durante los festejos por el Día del Padre.



Algunos alcaldes no hacen la tarea, por favor, nadie voltee a ver a Jorge Zermeño, y al menos en esto todos los municipios la llevaron, pues el decreto es estatal.





Hay caos



En la cúpula de Morena cada quien trae su tema y dieron muestra del caos vigente durante la conferencia de prensa del secretario general, Guadalupe Céspedes Casas, pues lejos de posicionar alguna idea, cada quien presentó su propia agenda.



Lo único que evidenciaron fue ruptura y desorden y, eso sí, no dejaron pasar la oportunidad para rechazar la imposición de Hortensia Galván como delegada especial de la dirigencia nacional. También reclamaron que la FGR vaya por la exdirigente Yeidckol Polenvsky, por acusaciones de desvío de fondos hechas ¡por los mismos miembros de Morena!



Por si no fuera poco, renegaron de sus cuadros políticos y dejaron en claro que en sus planes no están Reyes Flores, Armando Guadiana, ni Luis Fernando Salazar.