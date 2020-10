25 Octubre 2020 03:10:00

Viaje en vano

Buen día .Le gusta que le aplaudan, que le construyan con el pensamiento monumentos, que lo comparen válgame con los héroes de la humanidad, a duras penas terminó la escuela y jamás cargó lonche, pero el juego a veces injusto de -Serpientes y Escaleras- lo catapultó a Palacio Nacional y en menos de dos años con su invisible traje de corrupción hizo pedazos el país.



A Lopitoz no le importa en lo absoluto que la tasa de coronavirus vaya hacia arriba como cohete sin freno, y que antes de que inicie 2021 y antes de que concluya 2020 habrá más de 100 mil defunciones, y más de 1 millón de contagios mientras los médicos como los caballos luego de larga y descontrolada carrera; a punto de reventar física y emocionalmente.



Ni siquiera una palmadita en la espalda a los médicos por parte de Lopitoz jefe del neoliberalismo, del amigo perpetuo de los potentados, de los conservadores, de los neoliberales, de la derecha, de los delincuentes como Slim quien exige pensión hasta los 75 años de edad a los trabajadores del país o el miserable de Salinas Pliego quien presume gastó mil pesos para resolver su coronavirus.



Cómplices de corrupción



O el nefasto Richard Salinas Pliego, rector de la Universidad de la Corrupción en México a través de Elektra, Banco Azteca, etc, es el empresario favorito de Lopitoz al grado que hasta le puso sucursal en Honduras para transferir 30 millones de dólares en becas a jóvenes de ese país, mientras que los nuestros encerrados en un laberinto oscuro y con todas las puertas con candado.



Los resultados desfavorables para Morena en los comicios del pasado 18 de octubre en los estados de Hidalgo y Coahuila no es fruto de la casualidad, tuvo el ingrediente de 200 pesos y menudo, pero refleja hartazgo de las mentiras de Lopitoz y su liderazgo de la extrema derecha, de los conservadores, de la oligarquía que ahora está más intensa que cuando el PRI y PAN.



Cruje economía



Francisco- El Látigo- Ríos obrero del departamento Aceración BOF-CC de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México se desplazó a Nava con sus compañeros y envió a López Obrador una recta de 90 millas que quedó un poco arriba. Alzó la voz, pero Lopitoz no bajó el cristal de su ventanilla de la Suburban, y con justa razón eso sí, para evitar riesgos de contagio Covid-19.



Se escucha el crujir de la rama, el quiebre de la economía, por eso en un coctel de angustia, miedo y desesperación frente al ensombrecido entorno donde se lucha para mantener a raya la agresiva hambruna y al depredador coronavirus, obreros y sindicalistas pidieron ayer en Nava al Presidente Andrés López Obrador oxigenar la rentabilidad en un grito que parecía atorarse en la garganta.



Ricardo Mejía



Luego de la renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador, no pierda usted de vista al torreonense Ricardo Mejía Berdeja como posible sucesor en el cargo.



Durazo dimitió para promoverse a la candidatura a la gubernatura de Sonora obviamente por Movimiento de Regeneración Nacional, y ante esto, Mejía Berdeja con el perfil para el cargo, parece que va en caballo de hacienda para el relevo, tal vez esta semana entrante se lleve a cabo el nombramiento.



El caso es que el lagunero Mejía Berdeja ya aparece entre los principales aspirantes a relevar a Durazo donde obviamente el sucesor será palomeado por Andrés Manuel López Obrador,y sería el primer coahuilense en una dependencia del gabinete ampliado.



Hasta mañana