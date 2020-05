05 Mayo 2020 04:10:00

Víctima de extorsión en IMSS

La delegación estatal del IMSS inmersa en su lucha contra el Covid-19 se vio sorprendida por otro virus, pero este delincuencial, pues el fin de semana fueron visitados en las oficinas de Saltillo, en donde cayeron víctimas de extorsiones y chantajes telefónicos, de los cuales de manera constante son advertidos, alertados y hasta capacitados todos los empleados…



Pero a pesar de ello, el fin de semana al menos las puertas de 10 oficinas de esa dependencia federal fueron destruidas, archiveros saqueados y revueltos en busca de dinero o documentos, en una supuesta videollamada de engaño similar a la que sufrió Simas Piedras Negras a principios del año pasado y de cuya investigación la Fiscalía del Estado aún anda tras la pista...



Extraño sería que esta extorsión y engaño ocurriera con una empleada de seguridad que puede tener las llaves de muchas de esas oficinas, pero sobre todo que sabe que en la delegación difícilmente habrá dinero a resguardo, pero en cambio sí muchos documentos importantes en esas gavetas…



Apenas ha llegado a las oficinas el nuevo delegado Fernando López Gómez cuando se encuentra con esta sorpresa, lo que sin duda preocupa porque hoy la atención debe centrarse en el Covid y no en cuestiones de seguridad que la empresa contratada para tal efecto debe tener perfectamente cubiertas…



Aumentará PRI su presencia



Quienes aumentarán en el transcurso de la siguiente semana y días su presencia entre sus simpatizantes sobre todo en especie y de forma solidaria es el PRI de Piedras Negras a cargo de Raúl Vela…



El Revolucionario se vio un poco alejado de la militancia mientras que diputados del PAN, de otros partidos estatales y hasta regidores se manifestaban socialmente con apoyos para los más necesitados…



El respeto a la sana distancia fue muy positivo, pero ahora ya los priístas también dirán “presente”, unas veces a través de la diputada “Pelancha” Chapa y otras a través del dirigente Raúl Vela para que sientan el apapacho a distancia, pero sobre todo el apoyo que el partido y la legisladora tricolor les manifiesten…



Ya la legisladora se ha hecho presente en los municipios que abarcan su distrito y sobre todo en las zonas rurales que son las que principalmente se puede tener una marginación más complicada, en donde los apoyos y las ayudas han sido puntuales y urgentes…



No se trata de confrontarse con ningún otro partido, pero también es importante que la gente tenga en la conciencia a los partidos y militantes, así como funcionarios electos que sí ayudan y que sí se preocupan por sus representados…



Maestros y mamás sin festejos concurridos



Como ocurrió con las celebraciones de Pascua, también con el Día de Niño, además del Día del Trabajo, todo hace indicar que los festejos del Día de las Madres y del Día del Maestro serán discretos, sin fiestas concurridas y más en memoria y de reconocimiento a su labor, con abrazos y festejos virtuales que como antaño se celebraron…



También entre las afectaciones que se tienen por la pandemia del coronavirus está el proceso electoral, pues este mes ya debería de estar en arranque a toda máquina de las campañas electorales y la promoción del voto para la renovación del Poder Legislativo, pero eso no ocurrió y por el contrario el proceso se ha pospuesto para una fecha que se fijará una vez que haya concluido la peor etapa de esta emergencia sanitaria…



El alcalde Claudio Bres a nivel local lo ha hecho incluso en el llamado a la población a mantenerse en casa, de mantener cerrados los panteones el fin de semana y también con sus reuniones constantes con el sector productivo y los líderes empresariales, así como las autoridades de Salud…



WalMart y Mall Sendero, frenados



En el aspecto económico, donde las cosas se analizan una y otra vez es en dos grandes proyectos que se tenían ya listos para arrancar en Piedras Negras en el ámbito comercial y que por el coronavirus y la cuarentena y el parón económico todo hace indicar que serán para el próximo año…



Luego de meses para ponerse de acuerdo entre la megatienda de Walmart y la familia Arteaga para su proyecto en la colonia Las Fuentes, ahora esto se retrasa algunos meses, pues no solo se trata de prolongar lo que dure la pandemia, sino de tomar en cuenta lo que tardará en reactivarse el sector comercio y el consumo una vez superada la pandemia…



Ni qué decir del proyecto del Mall Sendero, a edificarse en 11 hectáreas en el sector del bulevar Pérez Treviño, ambas con inversiones totales que superan los mil millones de pesos y la generación de cientos de empleos directos e indirectos, todo ello detenido hasta que el coronavirus sea controlado…



A esto le da un puntual seguimiento Javier Beráin de Fomento Económico Municipal, pues son proyectos trascendentales que deberán de mantenerse con muy buen cabildeo…