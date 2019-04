02 Abril 2019 04:10:00

Videovigilancia inteligente en Piedras Negras

LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA QUE se hará con este nuevo sistema de videovigilancia inteligente que se instalará en 11 municipios de Coahuila, en el cual será incluido Piedras Negras, sin duda que dará un nivel de primer mundo al tema de la seguridad en cada una de esas ciudades y en especial en la nuestra…



EL QUE SE INsTALEN mil 280 cámaras en esos 11 municipios, de las cuales 200 podrían estar en Piedras Negras, habla de la dedicación y profesionalismo con que se harán las cosas…



AHORA YA NO SOLO se podrán monitorear las calles, sino que también con las cámaras se podrá hacer reconocimiento facial a personas y placas de circulación de vehículos y de forma instantánea verificar en la base de datos de las corporaciones policiacas si la persona en cuestión tiene pendientes con la justicia…



LA INVERSIÓN QUE HARÁ el gobernador Miguel Riquelme y cuyo convenio firmó por Piedras Negras y encabezó en representación de los 11 alcaldes Claudio Bres en Saltillo, permitirá llevar a otro nivel el tema de la seguridad y la vigilancia de las calles de Piedras Negras…



YA SE EVOLUCIONÓ en el tema de la seguridad con el uso de la fuerza, la depuración de las corporaciones, el equipamiento total y ahora el uso de la tecnología que se aplica en las grandes ciudades de Norteamérica y de Europa…



III

HOY EN LA CAPITAL DEL estado, en Catedral, se oficiará misa en honor a obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, Francisco Villalobos al cumplir 70 años de su ordenación sacerdotal, de los cuales casi medio siglo ha sido obispo en esa ciudad…



ASISTEN POR SUPUESTO LOS sacerdotes de la diócesis y también invitados de otras, como es el caso de Alonso Garza Treviño quien acompañado de 10 sacerdotes de Piedras Negras estarán presente en dicho evento…



RECIENTEMENTE EL OBISPO EMÉRITO cumplió 98 años de vidas y hoy estará en punto de las 12 del mediodía en esta celebración que encabeza el fray Raúl Vera López…



HACE 10 AÑOS EN SU aniversario 60 de ordenación sacerdotal don Francisco Villalobos cuestionaba en dónde se encontraba la iglesia ante la realidad de pobreza y la creciente violencia en Coahuila y en México…



SIN DUDA QUE HOY el mensaje será también certero, duro, crítico, como siempre lo ha hecho el obispo emérito con el fin de buscar una reacción no solo de la propia iglesia, sino también de gobernantes, sacerdotes y feligreses…



III

LUEGO DE LA PROBLEMÁTICA detectada de todo el tema del robo de agua en el Simas por parte de usuarios residenciales y comerciales abusones, el empresario Teodoro Rodríguez comenzó esta semana con una tarea importante para regularizar y actualizar a los pensionados que gozan de una tarifa preferencial con descuento del 50 por ciento…



Y ES QUE EN LAS revisiones que se hicieron en el primer semestre de negocios y viviendas que hacían mal uso del servicio, se detectaron a varios que con tarifa de pensionado operaban negocios como agua purificada y lavados de auto con tomas clandestinas, cuando debían tener contrato comercial y pagar tarifa comercial…



PIEDRAS NEGRAS TIENE SEGÚN lo heredado de la anterior administración 13 mil 800 usuarios que gozan de esta tarifa y a partir de esta semana deberán acudir a las oficinas para atender y actualizar su registro…



TAN SOLO EN EL primer día acudieron casi mil pensionados a actualizar sus datos y seguramente la cifra bajará en cuanto al padrón porque hay muchos que ya no viven o que se cambiaron de vivienda a otro municipio y sus familiares mantuvieron indebidamente la tarifa…



III

DONDE LAS COSAS VAN de mal en peor es en Sabinas, tierra gobernada por Cuauhtémoc Rodríguez…



PUES RESULTA QUE ENTRE temas de inseguridad, falta de policías y equipo más el desinterés del munícipe en que las cosas mejoren, ayer el asunto volvió a convertirse en problema al localizarse una vivienda con dos cadáveres enterrados en ella…



SE TRATA PRESUNTAMENTE DE un lugar que anteriormente se usaba como punto de reunión de pandilleros, pero lo peor del caso es que en ese domicilio en la colonia López Huitrón ya se localizaron dos personas enterradas…



LA FISCALÍA CON ORDEN DE cateo ha realizado ya las indagatorias y serán llevados los restos localizados para la necropsia de ley, pero el asunto es delicado, es grave, de preocuparse por el tema de la seguridad en Sabinas…



III

EL QUE SE PREPARA para su huelga de hambre es el alcalde de Allende, Antero Alvarado, pues mantiene su intención de alzar la voz en el tema de los beneficios de ser considerado un municipio fronterizo, de lo que su ciudad ha sido excluida…



NADIE, NI DIPUTADOS NI senadores, le han seguido la estrategia, ni mucho menos se han comunicado con él para tomar el tema en la capital del país y empujar para que se solucione…



LO QUE Sí ES seguro es que la economía de Allende va en picada, los negocios venden menos y las cinco gasolineras no consideradas de este municipio más Villa Unión y Morelos están a pocas semanas de cerrar…



LA FECHA YA ESTÁ puesta por parte de Antero Alvarado y será a las 8 de la mañana del próximo 8 de abril, es decir, el próximo lunes en el puente uno de Piedras Negras…