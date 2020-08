10 Agosto 2020 04:10:00

Viene AMLO

Viene AMLO



La prometida visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila, y específicamente a Saltillo, se podría concretar esta misma semana. Los organizadores se prepararon y se reportan listos para recibir al Presidente de México, quien aprovecharía para pisar base en Nuevo León y Tamaulipas.



La fecha que más suena es la de este viernes 14, mismo día en que está programada la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí, en la cual tiene asiento el Ejecutivo federal.



Una de las posibilidades es que AMLO termine en Saltillo el recorrido por el noreste y de aquí viaje por tierra hasta el altiplano.







Cónclave de gobernadores



Por lo pronto, los gobernadores de la Alianza Federalista arrancan semana en Torreón. El gobernador Miguel Ángel Riquelme se concentró en la Perla de La Laguna durante el fin de semana y estuvo al pendiente de la organización del encuentro.



Al parecer tienen lista la propuesta que le presentarán al Presidente de México para modificar el trato presupuestal.



De acuerdo con Riquelme Solís, la relación de Coahuila con la Federación no es de ruptura, pero sí de firmeza en las exigencias.







Con cariño



Con mucho cariño, así despidieron a Jesús Pader Villarreal, quien el domingo se rindió en el seno de su casa familiar, en Múzquiz, cerca de la gente que gobernó como Alcalde. Dentro y fuera de aquel municipio lo recuerdan con aprecio y siempre con anécdotas, frases y ocurrencias que solo se pudieron haber contado con su sentido del humor y quedarán en la memoria de quienes lo conocieron y convivieron como amigo, compañero de trabajo en el servicio público, o colega en las lídes políticas y electorales que le tocó librar.



Descanse en paz don Jesús Pader Villarreal, quien se desempeñó como jefe de Afiliación y Cobranza de la delegación del IMSS en Coahuila.







Arrancan semana



Este lunes arrancan semana en el Mesón Principal los diputados federales de Morena que representan a Coahuila y el senador Armando Guadiana Tijerina. Hasta donde se sabe, hay tres temas principales en la agenda de medios que agotarán: su posición frente al proceso electoral en curso, la situación del partido de moda en el ámbito nacional y el panorama político del país.



Pero entrados en gastos, igual se dejan llevar por los temas políticos locales y en una de esas hasta dan nota.







Están de moda



Están de moda las reuniones de políticos que con una mano advierten a la población sobre la importancia de la sana distancia y de cumplir con las medidas para tratar de frenar la propagación del coronavirus, y con la otra se quitan el cubrebocas.



Y lo mismo hay priistas, que panistas.



Es el caso del Alcalde de General Cepeda, Juan Salas; del excandidato a la Alcaldía de Arteaga, Marcelo Valdés; de la diputada Rosa Nilda González Noriega y de su esposo, el exdelegado de la Comisión Nacional del Agua, José Guillermo Barrios Gutiérrez, quienes por estos días tuvieron reunión de amigos y no escatimaron en pasar por alto cualquier cantidad de recomendaciones sanitarias.



Por cierto, el encuentro reunió a panistas de la ex Villa de Patos, de Arteaga, Saltillo y Monclova. Interesante, ¿no?







Datos falsos



Quien alzó la voz y le echó más limón a la herida fue el presidente del PRI en Saltillo, Jaime Bueno, al criticar a Hugo López-Gatell, no porque haya confundido a Saltillo con Torreón al referirse a la frontera con Durango, sino por la seguridad con que da a conocer los datos de la pandemia, aun cuando son falsos.



De acuerdo con el dirigente priista y diputado local, es el mismo “modito” en que ha venido engañado al pueblo de México durante toda pandemia.



Mientras tanto, el Gobierno federal logró colocar a México en el tercer lugar por más muertes por Covid-19 en el mundo. Al inicio de la contingencia anticiparon que morirían 6 mil, pero de acuerdo con las propias cifras oficiales van más de 50 mil y tanto López-Gatell como el Presidente afirman que vamos requetebién.