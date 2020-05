24 Mayo 2020 04:10:00

Viene el coletazo

En el bloque de gobernadores saben que viene el coletazo de la “cuatroté”. Ahora son siete integrantes y en Palacio Nacional no les gusta “el modito” desde que se empezaron a reunir los tres del noreste.



No les preocupa, pero saben que la reacción del Gobierno federal podría ser virulenta, pues en la nueva (¿?) forma de hacer política está por demás vigente el “si no estás conmigo, estás en contra de mí” y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encarga de recordar esa máxima a sus adversarios un día sí y otro también.

De hecho, el tema fue uno de los puntos en la agenda que el viernes agotaron los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Colima y Jalisco, durante el encuentro del viernes en Casa Madero y la conclusión a la que llegaron es simple: estar alertas.



Y a propósito de la reunión del viernes, por demás importantes los acuerdos de los siete gobernadores en bloque para hacer frente a las pandemias (Covid-19, crisis económica, recortes presupuestales y las ocurrencias de cada mañanera). Se trata de una cuarta parte del total de los estados que ahora suena como uno solo y si bien es cierto el grupo nació en el noreste, el punto de partida fue el viernes en Parras, con Miguel Ángel Riquelme como anfitrión.



Y a como se las gastan en la “cuatroté”, de que viene, viene el coletazo, la duda es cuándo y cómo, pero de acuerdo con los que saben, los gobernadores llevan ventaja: no se durmieron a la hora de hacer frente a la emergencia, los terrenos que gobiernan son productivos y, por si fuera necesario, son entrones.



Ni con los de casa



Dice el dicho: “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde” y en Morena hay varios ejemplos. Uno de ellos está en Matamoros, en donde hasta los regidores del partido de moda dieron la espalda al alcalde Horacio Piña Ávila, quien llegó al cargo con la bandera de la “cuatroté”.



El caso es que en sesión plenaria, el Cabildo determinó dar vista a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Teresa Guajardo Berlanga, y a la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata Sandoval, para que echen ojo y revisen con lupa los estados financieros del Ayuntamiento lagunero, especialmente en lo que corresponde a los primeros tres meses de este año.



No es extraño que los regidores acusen a Piña de actos de corrupción; lo novedoso es que la propuesta para pedir la auditoría extraordinaria se aprobó con 12 votos y cinco abstenciones, entre ellas la de ediles morenistas.



Viene lo peor



En la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal Gómez, saben que en el coronavirus lo peor está por venir y la ola de contagios y, en una de esas hasta de muertes, alcanzarán el clímax durante junio.



No los sorprende, saben que esto venía acompañado de la reapertura económica y del desinterés de buena parte de los ciudadanos al ignorar las recomendaciones de prevención.



El caso es que en breve arrancará una nueva campaña de concientización por parte del Consejo Estatal de Salud, en un intento por convencer a los coahuilenses de cuidarse frente a la amenaza de la Covid-19. A ver si resulta.



La más dolorosa



Por cierto, entre lo que la pandemia dejará para la historia se encuentra la portada de The New York Times que circulará este domingo. El diario estadunidense pasa lista de unos mil fallecidos por Covid-19 en aquel país, que ronda las 100 mil muertes por el contagio y con ello se convirtió en el más azotado.

“Las muertes rozan los 100 mil , una pérdida incalculable”, dice The New York Times a ocho columnas, en lo que seguramente será una de sus portadas más dolorosas.



Confianza en Saltillo



De nuevo la capital de Coahuila se proyecta como referente en México, esta vez por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Recién salió a la luz el resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que mide la confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos municipales y el Ayuntamiento de Saltillo apareció en el primer lugar nacional. De acuerdo con el informe, 70.4% de los encuestados aseguró que tienen confianza en su Gobierno local.

Destacan, por ejemplo, cercanía del alcalde Manolo Jiménez con los ciudadanos, el plan estratégico de trabajo, equipo profesional y como ingrediente fundamental: coordinación y sintonía con el gobernador Miguel Riquelme.



La muerte del Varón



Nos llamó don Juan José Ramírez Valdez, suscriptor de Zócalo Saltillo, para aclararnos que Venustiano Carranza Garza no fue fusilado, como lo mencionamos hace días en Palacio Rosa, precisamente con motivo de los 100 años del asesinato del Varón de Cuatrociénegas y de la ceremonia en Palacio Nacional en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Ángel Riquelme honraron la memoria del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

Efectivamente, Carranza no fue fusilado, sino acribillado en una choza de Tlaxcalantongo, la madrugada del 21 de mayo de 1920, mientras descansaba acompañado por un grupo de seguidores. Apreciamos sobremanera los comentarios y aclaraciones de nuestros lectores. Vaya pues el agradecimiento grande para don Juan José.