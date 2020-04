09 Abril 2020 04:10:00

Viene lo más pesado de la pandemia a Coahuila

Hay que estar preparados para la fase tres de esta pandemia, ha dicho el gobernador Miguel Ángel Riquelme en su reunión del Subcomité Región Norte, esto anticipando medidas que serán más drásticas y sobre todo que deberán de atenderse puntualmente por parte de la población…



China y Estados Unidos enfrentaron una ola de contagios enorme debido a que la contingencia sanitaria los sorprendió en plena vacación, es decir, a China en la celebración y viajes por el año nuevo chino y a los norteamericanos por el spring break con lo cual nadie trabajó en las previsiones ni tuvo el tiempo que en México ahora sí tenemos para reflexionar, para alertar y para prevenir con el freno de la movilidad social y así los contagios no se salgan de control…



El gobernador ha sido enfático en cada región de que la gente, los empresarios, el sector comercio, el transporte y todo aquello no esencial o que pueda hacerlo que permanezca en casa, para así tener mejor margen de maniobra en cuanto a la atención en salud a los casos graves que surjan y que hay que verlo en el estado, ya ocurren lamentablemente sobre todo con personas trabajadores de la Salud o internos de hospitales o personas que acudieron a hospitales a visitar enfermos…



MARS, Paúl del Rincón, Bres



Luego de que concluyó su reunión en el auditorio del Obispado con representantes empresariales, especialistas de la salud, alcaldes y líderes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se dirigió a Eagle Pass en el área de oficinas federales, en donde se reunió, acompañado del alcalde Claudio Bres, con el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Paúl del Rincón….



La plática se centró en el tema de despacho conjunto de mercancías entre Eagle Pass y Piedras Negras en ambos sentidos, donde cabe decirlo es un promedio diario de 10 trenes de 120 furgones cada uno en cada sentido y que esta actividad sea muestra para que en el corto o mediano plazo esta frontera se convierta en la más importante para el cruce de mercancías de todos los cruces fronterizos hacia Estados Unidos…



Otro de los temas, pues no todo fue Covid-19 o migración, fue el de que una vez superada la contingencia sanitaria, se debe hacer un esfuerzo de que crezca también el cruce de mercancías por estas dos fronteras en camiones de carga, esto luego de que la Aduana opera al 35 por ciento de su capacidad en tiempos normales y hay un gran potencial para crecer, sobre todo incentivar a más empresas de las regiones Sureste y Laguna para que hagan sus operaciones de comercio exterior por esta frontera…



Delegado de IMSS investiga



De la oficina del delegado Leopoldo Santillán ya comenzaron a investigar casos de trabajadores del Seguro Social que han solicitado licencia médica para quedarse en casa y no sufrir en esto del combate y la atención de pacientes del Covid-19…



Los que se fueron y con justa razón, a descansar primero fueron los diabéticos e hipertensos, también los de más de 65 años (pocos), pero apenas se dieron cuenta algunos que el trabajo y la responsabilidad no es lo fuerte y rápido, se fueron al sindicato para ver cómo le hacían para transar su licencia médica…



Total que le salieron al IMSS un buen número de enfermos de alergias y hasta de uña enterrada, algunos dicen que antes de hacerse los exámenes para justificar prediabetes se tomaron una coca cola de litro y así les salió el resultado que querían y, pum, a descansar a casita. Claro con el apoyo del líder sindical de apellido tapatío…



Pero el trámite, que más parece una receta del doctor Simi, ya lo detectó la delegación del IMSS y comenzó a revisar por qué algunos no tramitaron licencia médica sino un escrito que les emitió un médico de la raza…



Nuestro reconocimiento pues a los que sí están en el frente de batalla, pero otros que pusieron distancia de por medio, a esos ya los investiga el IMSS delegación Coahuila…



Sin Ley Seca, pero con mucho alcohol



Hace dos semanas, cuando se anunció el paro de actividades no esenciales, varios estados señalaron que si no había producción, tampoco distribución y por tanto venta de cerveza y aplicaron la ley seca…



Pero en otras entidades, como Coahuila, eso no sucedió, donde se frenaron las actividades de las empresas cerveceras del Grupo Modelo (excepto la de Nava, que no pertenece a Modelo) y se aclaró que no habría ley seca…



Tras anunciar la autoridad estatal en Coahuila que no habría ley seca, se calmaron los ánimos de compras de pánico, pero no así en Nuevo León, por ejemplo, en donde aumentó la venta de bebidas alcohólicas…



En caso específico de Piedras Negras, los accidentes, las riñas, los delitos comunes incluso han disminuido según comenta el delegado de la Fiscalía Víctor Rodríguez Lozano, a excepción claro de la violencia intrafamiliar que merece atención aparte…