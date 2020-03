27 Marzo 2020 04:09:00

Viene lo peor

Si usted es de las personas que simplemente ya están hartas de escuchar que el coronavirus esto o lo otro; que cree que tanta información sobre la pandemia lo único que provoca es miedo, y usted ya no quiere sentir miedo, debo señalarle que está profundamente equivocado.



Solo con acceso a información veraz y oportuna es posible tomar las mejores decisiones, y esto, debo reiterarle, apenas comienza.



La Secretaría de Salud en el Estado estima que en cuestión de días, pocos días, se empezarán a registrar en la región casos de contagio horizontal. Entraremos de lleno en la fase 2.



La Secretaría de Salud federal estima como inevitable que entremos en cuestión de semanas en la fase 3, que significa la etapa de contagio generalizado.



Y si usted cree que las medidas restrictivas que afectan su movilidad y que le obligan al distanciamiento social son excesivas, pues prepárese, lo que viene será mucho más severo. Basta con voltear la mirada a Italia o España para darnos una idea de lo que significa el aislamiento obligatorio.



No se trata de caer en pánico o abrazar el fatalismo, pero si alguien le dice que esto pasará pronto y que no tendrá mayor impacto en nuestras vidas, pues simplemente le está mintiendo.



No le dé vueltas ni apele a soluciones mágicas. Viene lo peor de la contingencia. Y sí, ante este escenario qué difícil se vuelve no tener miedo, pero no hay de otra más que superarlo.