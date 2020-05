15 Mayo 2020 04:09:00

Viene pase automático

No es necesario darle más vueltas. Al presente ciclo escolar se lo llevó ese devastador huracán sanitario y económico llamado Covid-19.



Simplemente es un ciclo perdido y lo más probable es que, al menos en Coahuila, se decrete el pase automático de todos los alumnos.



Y es que no hay manera de resolver el tema sin arriesgar la salud de miles, de millones de ciudadanos. Entonces el impulsar que se termine el ciclo de manera virtual, en línea, es cumplir con una suerte de requisito formal, con conocimiento pleno de que la mayoría de los alumnos no tienen acceso a este tipo de educación.



Todos los mecanismos implementados para intentar salvar el año o semestre y cumplir con el plan de estudios, resultaron de impacto muy restringido, y además comprometieron seriamente la dinámica familiar en miles de hogares.



En términos llanos no funcionó y bien harían las autoridades en explorar variantes e incluso otras posibilidades, ya que es predecible que la pandemia obligue a cambiar desde sus cimientos los esquemas educativos vigentes y que ya no tendrían viabilidad en el futuro cercano.



Se debería considerar también que la educación en casa, en la inmensa mayoría de los casos, fracasó ya que implicaba endosar un esfuerzo enorme a padres de familia, de por si sumidos en la incertidumbre sanitaria y económica, y apostaba muy alto a la voluntad y empeño de los estudiantes.



Así que, ya no le demos vueltas, este ciclo está perdido y procede el pase automático de todos los alumnos. En fin, así son las cosas en la “nueva normalidad” que impone el virus.