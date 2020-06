15 Junio 2020 03:10:00

Viene truene

El problema ya no es el Covid-19, es la falta de dinero; Monclova y la Región Centro a pesar de iniciar reapertura económica hace semanas, no tiene impacto en los ingresos de restaurantes.



Un restaurante del bulevar Pape, un fin de semana a mediodía tiene tres mesas ocupadas, menos de 4 personas en cada una y la comida para llevar apenas si llega a 5.



Este día se integran a la reapertura bares, cantinas, salones de fiesta y gimnasios, que son parte de las reaperturas para acoplarse a la nueva normalidad.



Armando De la Garza, de turismo en Canaco, anuncia el truene de muchos al no repuntar la economía, hay negocios que ya no abrieron y otros reducirán personal para sostenerse, tendría que reactivar toda la industria para saber si mejora.



La falta de circulante, la afectación económica en la Región Centro es desde antes de la pandemia, demostrado está que cuando hay derrama económica, llueva, truene y con pandemia, el ciudadano sortea los obstáculos y sale a gastar.



Por el arco



Difícilmente del triunfo, pero de que Miroslava Sánchez, la diputada Federal de Morena en Coahuila sabe que las elecciones en suspenso están en su manos, con el control del partido en manos de su hermana, está segura.



Habla con tanta firmeza y seguridad del cómo será el proceso, que las denuncias y oposiciones de la militancia o de Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional por la forma en que manejan el partido.



Los candidatos a diputados locales por los 16 distritos, aunque ya están palomeados, dice que saldrán de la lista de interesados registrados, que ella al igual que otros líderes de grupo aplicaran el “dedazo”.



Mientras esté Poncho Ramírez como mandamás en el CEN, Miroslava seguirá mandando en Morena en el Estado, parte del clan que hoy ostenta el control.



En campaña



A los que les cayó el 20 que la elección no pasará al 2021 fue al PAN de Coahuila, quien realizó capacitación virtual a candidatos a diputados locales y la militancia, que es parte del equipo operativo.



“Campañas Políticas” fue el tema que se impartió el fin de semana en la modalidad que ahora obliga la pandemia de Covid-19.



Algo debieron aprender los candidatos que van a la contienda electoral antes de que cierre agosto, el cómo ganar una elección en éstos tiempos es el gran reto.



Los del INE y del IEC en Coahuila no logran acomodar las piezas del proceso ante las recomendaciones preventivas, como es no permitir concentraciones masivas, de por si el abstencionismo siempre gana.



“El Diablo”



Por si falta fortalecer el movimiento FRENAA, que el fin de semana realizó la segunda protesta en diversos estados, un importante empresario apodado el “Diablo” anunció que invertirá millones para revocar a AMLO,



José Antonio Fernández Carbajal, dueño de FEMSA, tiendas de conveniencia Oxxo, le cobrarían el SAT millonarios impuestos, lo que derivó en una molestia y dijo pagar el doble porque se fuera.



De los hombres poderosos del norte, que no coinciden con la política del Presidente y puede que no sea tanto su poder, pero todo suma al movimiento.



Chacho Herodes



El luchador que llevó a Monclova a otros escenarios, el amigo de líderes, funcionarios, políticos y alcaldes, se despidió ayer de ésta vida.



Chacho Herodes, toda una leyenda en las cuerdas de la triple A allá por los 80´s, lo mismo quitó máscaras que cabelleras a famosos luchadores, después regresó a su tierra a ser promotor del deporte y masajista.



Un hombre que fácil hacía química con políticos cuando el punto de partida era la causa deportiva y social. Se adelantó en el camino a otro ring y como estrella, DEP.