25 Abril 2020 04:10:00

Viene Zoé

Zoé Robledo viene a Monclova a dar la cara, a responder por la fallas que hubo en la atención con los pacientes contagiados de Covid-19.



Durante la semana, el director del IMSS reconoció que Monclova era un foco rojo por el índice de infectados y prometió resolver las carencias que aún se tienen en la Clínica 7.



No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y hoy es ese día.



En persona podrá conocer lo que se está haciendo en la Capital del Acero para contener la cadena contagios y las herramientas que se tienen para combatir al coronavirus.



Robledo tiene mucho qué explicarles y decirles a sus compañeros médicos y enfermeras.



LLEGA APOYO



Un Tal Fredo, influencer monclovense del Instagram, hizo lo que otras instituciones no han podido o no han querido, incluyendo al mismo IMSS e ISSSTE.



Lanzó una campaña en su red social para reunir fondos y poder equipar a los doctores y enfermeras del IMSS.



Logró reunir 580 mil pesos que ya fueron gastados en insumos y entregados a Víctor Manuel Hernández Barbachano, director de la Clínica 7.



No es el único que ha entregado apoyos al Seguro Social, también empresas le han entrado.



Entre todos, han juntado más de lo que el organismo central del IMSS les ha enviado.



YA SON MÁS



Ya son cinco gobernadores los que se han sumado a la exigencia hacia el gobierno federal para que canalice recursos que ayuden a la reactivación económica.



Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez, Francisco García Cabeza de Vaca, José Rosas Aispuro y Silvano Aureoles están en el mismo canal y ahora apoyados por cuando menos 2 mil empresarios.



La rebelión, como algunos la llaman, de los gobernadores está creciendo. Empezaron tres y ya sumaron a otros dos.



En la reunión de ayer que celebraron en Nuevo León, Jaime Rodríguez pidió al presidente López Obrador frenar las megaobras y destinar esos millonarios recursos para atenuar la crisis económica.



Un llamado al que se sumó también la Iglesia Católica.



EN PIE DE LUCHA



Alfredo Paredes no ha bajado la guardia.



Monclova sumó más casos de contagios por coronavirus lo que obliga a tomar otras medidas.



A partir de hoy entran en vigor nuevas disposiciones y sanciones para bajarle a la movilidad social.



Desde el jueves en la tarde-noche, el gobernador Miguel Ángel Riquelme firmó un decreto para facultar a las secretarías de Salud y dirección de Protección Civil a sancionar administrativamente a quienes incumplan con las disposiciones.



Y va parejo para todos, incluyendo las líderes de seccionales de Ciudad Frontera que han retado y doblegado a las autoridades municipales.



RECONOCIMIENTO



Por cierto que Miguel Ángel Riquelme recibió reconocimiento de la ONU porque Coahuila es la primera entidad federativa en México que implementa y desarrolla principios de Derechos Humanos en un Decreto sobre medidas de emergencia en las acciones de prevención y tratamiento del Covid-19.



El organismo internacional también agradeció a Riquelme su disposición y apertura para recibir favorablemente la retroalimentación que la ONU-DH le hiciera al “Decreto por el que se emiten las Disposiciones Relativas a la Movilidad de las Personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la Contingencia Covid-19 “.



A lo que se refieren los de la ONU es al decreto que publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado 22 de abril, y que tiene el propósito de proteger la salud de la población coahuilense ante la pandemia del coronavirus.



RESIGNADOS



Los de la Iniciativa Privada parecen resignados a que mientras continúe la contingencia seguirán sufriendo la crisis económica.



Gerardo Bortoni, de la UOEM sabe que el sector productivo depende del comportamiento de la pandemia que ya en fase 3 y estarían dejando de laborar más empresas.



Hay preocupación de los empresarios porque muchos están suspendidos en sus actividades y sólo el corredor industrial está trabajando con alrededor de 15 a 20 empresas.



En la nueva fase hay mayor riesgo de contagio por lo que las autoridades están solicitando que reduzcan al mínimo la actividad productiva, mucha de la cual ya está detenida.