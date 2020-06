19 Junio 2020 04:10:00

Vienen despidos en termoeléctricas

Donde ya se ven nubarrones de tormenta y las quieren esconder es en la Comisión Federal de Electricidad, específicamente en las termoeléctricas de Nava, donde cientos de trabajadores a diario sólo acuden, checan su entrada y se van o simplemente no son ocupados para actividades esenciales…



Ante eso, la empresa allá en la CDMX ya ha hablado y acordado con el sindicato que meterán corte al número de trabajadores, incuso ya está notificado el dirigente local conocido como Eulalio Gutiérrez, alias “El Botas”, pero desea hacer las menos olas para que no se convierta en escándalo y no le voten en contra en su intento de reelegirse en el sindicato…



Por ello, hay preocupación en las termoeléctricas, ya que desde hace ya varios años poco a poco se han hecho inversiones y trabajos en las plantas para modificar su operación y convertirlas de termoeléctricas a plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado, que no es otra cosa que sustituir el carbón por combustóleo…



Eso por supuesto dejará a muchos sin chamba, no sólo trabajadores de CFE, sino mineros, transportistas y de otras actividades derivadas…



Los despidos ya están pactados y sin duda que los dirigentes como “El Botas” saldrán más que beneficiados a costa de esos finiquitos, ya que no se esforzaron en nada por pelear la no conversión de las termos…



Veremos si no se aprovecha la distracción de la pandemia para comenzar con estos despidos y recorte de personal en CFE…



Reactivación y pérdida de empleos



Cuando se cumple ya más de un mes de la reactivación económica pausada en la zona norte de Coahuila, los saldos de efectos económicos y de empleo ya se notan, con 30 mil a nivel estatal en cuanto a plazas perdidas, en la zona norte la cifra es de 3 mil 500 empleos menos por la pandemia…



Esto lo señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien confió en que esto pueda revertirse conforme todos sigamos las regulaciones sanitarias en la reactivación por sectores que ya está en marcha…



Para este lunes toca turno a bares, cantinas y billares, también a las casas de la cultura de los distintos municipios de la Región Norte que involucran unos 400 empleos en Piedras Negras y Cinco Manantiales y otros tantos en Ciudad Acuña…



Será importante, ha insistido el gobernador Riquelme, que no se relaje la disciplina, que se mantenga el distanciamiento social y el uso del cubrebocas y así las cosas puedan avanzar sin tener rebrotes que compliquen el buen funcionamiento de la nueva normalidad…



A clases presenciales en Eagle Pass



El Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass ya se prepara para clases presenciales y hasta la fecha han establecido para el back to school el 17 de agosto…



Para ello, aparte de los protocolos seguramente se capacitará a todo el personal en el tema de sanitización de las instalaciones, y el equipamiento que desde ahora ya comenzará a llegar al distrito y de ahí a repartirse en las escuelas…



Para hacer frente a la seguridad en salud de sus alumnos, el distrito recibió en donativo del estado de Texas 160 mil cubrebocas desechables y reutilizables; 60 mil guantes; 100 termómetros de pistola y mil 300 galones de sanitizante…



Todo hace indicar que en Texas los estudiantes van a acudir a las aulas y seguramente será en grupos más reducidos que los actuales, aunque eso no será problema para las autoridades ni los planteles que han visto escapar del desempleo a cientos de familias de la región y con ello cientos de alumnos que ya no tendrán…



Pero por lo pronto Samuel Mijares, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass, ha reflejado que se trabaja y que se prepara desde dos meses antes para que no lo sorprenda el nuevo ciclo escolar presencial…



Colegios privados en riesgo por COVID



Preocupación y luces de alerta roja hay en varios colegios privados de Piedras Negras que incluso podrían declararse en quiebra o cambiar sus instalaciones y razón social en un intento de evadir el pago de la carga impositiva social…



Estas dos empresas y tal vez otras más del ramo, enfrentan una moratoria importante en el pago de colegiaturas del año que termina por el coronavirus, ya que los padres de familia priorizaron la manutención y pago de servicios a las colegiaturas, además de que esas escuelas privadas no ofrecieron ni un solo descuento o apoyo a las familias durante los tres meses de paros técnicos que miles enfrentaron en la pandemia…



Ante ello habrá que ver si el director de Servicios Educativos de la Sedu, el profe Arón Rodríguez de Lara, debería de estar preparado porque la pandemia seguramente dejará un buen número de estudiantes que se dedican a emigrar del sistema privado al público decepcionados por las clases en línea, el desinterés de los directivos de los colegios o incluso la muda de edificios a zonas alejadas que complicarán los traslados…