02 Septiembre 2020 04:10:00

Vienen destapes en el PRI

Aunque las cosas pueden cambiar, el PRI perfila desde ahora a sus cuadros frente a la elección de diputados federales del próximo año, y sin descartar la aplicación de algunos cambios en la lista, en el tricolor se volvieron a adelantar a los tiempos y circunstancias.



Papel y lápiz en mano, tome nota:



Francisco Saracho Navarro iría como candidato en el Distrito 1, que abarca la zona norte del estado y tiene sede en Piedras Negras. Esta vez, en el Distrito 2 no iría un lagunero.



Comprende la región del semidesierto y parte de La Laguna, con cabecera en San Pedro, pero la candidata sería Gladis Ayala Flores, quien para esto tendría que renunciar a la Alcaldía de San Buenaventura.







Perfilan a Jericó…



En el Distrito 3, de las regiones Carbonífera y Centro, no va un perfil originario de Monclova. Más bien, la nominación sería para Carolina Morales Iribarren, exalcaldesa de Sabinas y exdiputada local.



En el Distrito 4 de Saltillo, el abanderado del PRI sería Jericó Abramo Masso, quien iría a su tercera temporada como inquilino de San Lázaro.



Por el Distrito 5, de Torreón, los priistas apuntan hacia Leticia Castaño Orozco, quien fue regidora, diputada local, subdelegada de Profeco en La Laguna y subsecretaria de Vinculación y Atención Ciudadana.







…Y a Jaime Bueno



En el Distrito 6, de Torreón, los priistas van con José Antonio Gutiérrez Jardón, excandidato a la Alcaldía, exsecretario de Economía en la Administración estatal y actual representante del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme en la Comarca Lagunera.



Y por último, pero no menos importante, está el Distrito 7 de Saltillo, en donde hasta ahora la nominación está reservada para el diputado local Jaime Bueno Zertuche, actual dirigente del PRI Saltillo.







Más cambios



Y, como dice el clásico, aún hay más, pues de confirmarse estas nominaciones, vienen los ajustes necesarios por la salida de tres integrantes del Gabinete: Saracho, de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social; Abramo, de la de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Gutiérrez Jardón, de la representación del Gobierno de Coahuila en La Laguna, además de otros integrantes de la Administración estatal que irían por una que otra Alcaldía.







Román Alberto, por Torreón



Entrados en gastos, por estos días El Marqués irá deshojando la margarita sobre los nombres de quienes en el PRI Coahuila perfilan para competir por las alcaldías el próximo año.



De entrada, le adelantamos lo que ocurrirá en Torreón. Nos aseguran que Román Alberto Cepeda González prepara maletas de la Secretaría de Trabajo, pues al parecer se enteró de que finalmente los astros se le acomodaron y es la apuesta priista para tratar de arrebatarle al Partido Acción Nacional uno de sus bastiones electorales en el estado.







¿Y la reelección?



En el PRI, nos aseguran, también están atentos a lo que pudiera ocurrir con el tema de la reelección, en caso de que quede en firme en la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando el litigio concluya.



Y en este último caso, el observatorio político estatal y nacional estará atento a lo que ocurrirá con el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por razones obvias al tratarse de la ciudad capital.







Odio decir…



“Odio decir, se los dije”. La frase queda como anillo al dedo al darse a conocer el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a los deudos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. La Cuatroté se dio cuenta de que el rescate no va, o por lo menos de que no es lo mismo hablar que cumplir, y para tratar de salir al paso, recurrió a la estrategia de echar mano del presupuesto para ofrecer lo que llamaron una indemnización.



Si algo queda claro es que las viudas, las comprometidas con el movimiento, lo que quieren son los restos de sus esposos, hijos, hermanos.



Por cierto, con todo esto viene a la memoria lo dicho desde el principio por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, respecto a las dificultades técnicas y humanas para conseguir el rescate de los cuerpos.