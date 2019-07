31 Julio 2019 04:05:00

Vientos de fronda

La fórmula compuesta por el gobernador de Campeche con licencia y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo –en el Gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong– y exprimera dama de Coahuila, divide a una militancia agraviada por las decisiones cupulares.



Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, y José Encarnación Alfaro representan la opción contra el continuismo tras la renuncia de José Narro. Lorena Piñón y Daniel Santos son comparsa, y sus posibilidades de ganar, nulas. Entre los escándalos que persiguen a Moreno y a Viggiano destacan:



• La detención de Juan Collado –expresidente de Caja Libertad y presunto socio de Carlos Salinas y Peña Nieto– por lavado de dinero y delincuencia organizada.



• Las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra Peña por haber autorizado la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados a AHMSA.



• Las órdenes de aprehensión contra Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y la adquisición de una residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa, con un supuesto soborno de AHMSA. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la propiedad el 11 de julio.



• La investigación de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos contra el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, por lavado de dinero. El empresario afronta en España un proceso por el mismo delito.



• Las denuncias contra Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.



• La casa de 46 millones de pesos de Alejandro Moreno, en Campeche. Según organizaciones civiles y líderes de oposición, el dinero provino de “moches” pagados al Gobernador.



• Las imputaciones de la FGR contra la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por peculado de 5 mil 875 millones de pesos a través de la Estafa Maestra.



• Las denuncias penales por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma y otras irregularidades financieras en el Gobierno de Rubén Moreira, esposo de Viggiano.



• Los 1.6 millones de dólares que Alfredo del Mazo ocultó en Andorra cuando era alcalde de Huixquilucan y su primo, Peña Nieto, Gobernador del Estado de México.



• La denuncia de Ivonne Ortega contra Rubén Moreira por amenazas.



Eso no es todo: mientras Peña ventila sin rubor sus devaneos en la misma revista donde su exesposa Angélica Rivera detonó el escándalo de la casa blanca, su viejo aliado Javier Duarte lo puso en la picota. El exgobernador de Veracruz –“paradigma del nuevo PRI”– declaró que su captura en Guatemala, el 15 de abril de 2017, fue un montaje –estilo Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, en el caso de Florence Cassez–. El político huyó después de renunciar al Gobierno para evadir una orden de aprehensión por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.



“Pacté mi entrega; no me detuvieron (…) me entregué a cambio de que dejaran –en paz– a mi familia”. En un video grabado supuestamente en Guatemala, y difundido por Grupo Imagen el 15 de julio, Duarte descubre el engaño: “darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero, como verán, estoy totalmente en libertad”.