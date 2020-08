14 Agosto 2020 04:10:00

Viernes de mucha acción

Este viernes será de mucha acción, pues habrá de todo tipo de reuniones y decisiones a nivel local, estatal y federal…



Por lo pronto en punto de las 8:30 de la mañana habrá sesión de Cabildo, en donde el alcalde propondrá al cuerpo municipal de gobierno al exmagistrado, exdelegado de la Procuraduría y exdirector de Seguridad Pública, Efraín Rogelio García Flores, como el nuevo secretario del Ayuntamiento…



Efraín, con una amplia experiencia en el servicio público, es de las confianzas totales del alcalde Claudio Bres, conoce a la perfección el tema legal municipal y del estado, pues colaboraba directamente con el buen amigo “Tato” Castro en la dependencia que ahora podría encabezar y además es un funcionario serio y de mucho respeto…



No creemos que haya gran problema para que salga adelante en la propuesta, además de que el alcalde requiere de más gente que le apoye en los asuntos que enfrenta el ayuntamiento y que se relacionan no sólo con la pandemia, sino también en seguridad, asuntos políticos locales y regionales y todo el tema de cuerpos de emergencia y de inspectores…



Será un buen colaborador que mucho ayudará en los temas que se avecinan de aquí hasta mediados del próximo año relacionados con dos procesos electorales, la renovación del Congreso y la elección de alcalde…



Viene el Gobernador a reunión del Subcomité



El gobernador Miguel Ángel Riquelme estará en esta frontera por segunda ocasión en la semana para encabezar ahora la reunión del Subcomité de Salud de la Región Norte, zona que ha estado muy castigada por el Covid-19 y que ya asoma una temporada de menos contagios, pero que sin duda ha dejado castigo severo en nuevos casos y personas fallecidas…



Ahí estará el titular o coordinador de este subcomité, el secretario Francisco Saracho, así como el alcalde Claudio Bres y el resto de los alcaldes de la Región Norte…



En los Cinco Manantiales también se ha desatado una serie de contagios y cifras elevadas de Covid y se escucharán propuestas de los munícipes y del sector salud para ve cómo es que se seguirá en este tema para frenar y controlar los contagios de coronavirus…



También se daría resolución a la propuesta de instalar un albergue para recuperados de Covid-19, personas que ya sólo requieren seguimiento, que ya fueron dados de alta de hospitales y que serían atendidos por enfermeras y médicos en su etapa final de alta de salud…



El proyecto es que se instale en el centro de alto rendimiento en la unidad deportiva Santiago V. González, para ello ya se abrió incluso la bolsa de trabajo de la Secretaría de Salud para contratar a una decena de enfermeras y seis médicos que atiendan ese espacio…



Zoé Robledo y Javier Guerrero de gira



Hoy aterrizan en Ciudad Acuña el director general del IMSS, Zoé Robledo y el secretario general del mismo instituto, Javier Guerrero García, quienes asistirán al evento en donde junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inaugurarán el piso Covid con 50 camas que se instaló ya en el hospital general de zona que está por terminarse de construir en esa ciudad…



Se trata de un esfuerzo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, para desfogar la saturación de internos por coronavirus en esa frontera donde la clínica 13, hospital Covid, está lleno…



Aunque ha bajado el número de hospitalizados en Ciudad Acuña, hay que ser claros que esto ha sucedido más por el aumento de número de personas fallecidas, que por las altas médicas en los nosocomios…



Una lágrima más del comercio de Eagle Pass



Desesperanzados, en quiebra y a punto de desaparecer no sólo en la zona centro de Eagle Pass, sino incluso en el Mall de las Águilas, el comercio de esta frontera conoció hoy de nueva cuenta la ampliación del cierre por un mes más en la frontera entre Coahuila y Texas…



Sin clientes mexicanos, los comercios de todo tipo simplemente sucumben ante la pandemia y sus efectos económicos, mientras el alcalde Luis Sifuentes sin duda se siente y muestra incapaz de ayudarlos de alguna forma más eficiente para saltar estos cinco meses de crisis…



Los comerciantes ahora van a esperar hasta el 20 de septiembre y muy seguramente hasta el fin de año para poder, tal vez, ver retornar a los clientes de los cuales en el 70 por ciento dependen de ellos…