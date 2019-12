01 Diciembre 2019 04:05:00

Víkingur Ólafsson

Hace apenas unos días redescubrí la música de este pianista islandés. Dentro de la obra que ha grabado se encuentra obra de Philip Glass, pero sobre todo Bach. Su carrera como músico es parecida a la de muchos. Ha estudiado en una gran escuela como becado. En su caso la Julliard School de Nueva York. Ha tocado en los mejores recintos y con las mejores orquestas, a saber: La Filarmonie de Berlín, el Royal Albert Hall, estrenado obras de Thomas Adès o John Adams.



En algunos de los más afamados periódicos del mundo se ha referido a él como un pianista que nos deja sin aliento, volcánico y como el Glenn Gould de Islandia. Esto último me hizo gracia, pues cuando escuchaba extasiado su álbum Johann Sebastian Bach, reflexionaba sobre el hecho de su semejanza con el pianista canadiense, pero más allá de eso, sobre la manera en la que su interpretación me había arrebatado desde las primeras notas. No sé qué tendrá su país que hace músicos con una capacidad de emoción muy poderosa y que cala hasta lo más profundo.



Pensemos en el caso de Björk o Sigur Rós. Nadie puede salir indemne de una audición de mucha de la música de estos artistas. Y no es un caso distinto con Víkingur, quien seguramente nos habrá de sorprender muchos años más con música cada vez más intensa. Y no que Bach no sea lo suficientemente grande. No, para nada. Sabemos que Bach es el más grande de todos, pero al escuchar los Reworks sobre Bach me quedo sin aliento y con deseos de seguir escuchando lo que Ólafsson tiene para darnos.



Dos álbumes, Bach Reworks Pt. 1 y 2 en donde el pianista trabaja con artistas de música minimalista y electrónica para hacer versiones singulares sobre obras de Johann. Dos álbumes donde el mismo pianista crea piezas inspiradas en el compositor alemán.



Una grabación distinta no solo a nivel compositivo, ya Ólafur Arnalds, otro islandés, y Alice Sara Ott hacen algo parecido en su The Chopin Project, sino también en el trabajo de estudio en donde el piano suena diferente, lleno de ecos, de matices captados por un micrófono cerca de los martinetes del piano.



El resultado es un álbum conmovedor. Un álbum que no he dejado de escuchar desde que salió hace apenas unos meses este mismo año. Así que si su domingo tiene un tiempo para que disfruten de la música de Bach en una reinterpretación islandesa, no lo duden.



De paso podrían escuchar a Ólafsson con sus interpretaciones de Brahms o Beethoven, de Philip Glass, de Chopin o de Dario Marianelli, compositor contemporáneo que hace el soundtrack de Darkest Hour y cuya grabación al piano hace Víkingur.



Una discografía breve, como los años de Ólafsson, nace en 1984, pero de absoluta pulcritud y belleza. No por nada la Deutsche Grammophon le ofrece un contrato de exclusividad.