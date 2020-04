05 Abril 2020 04:10:00

Villa de Fuente, hace 15 años

Este fin de semana se conmemoró la tragedia de Villa de Fuente, en donde hubo 45 personas muertas y desaparecidas…



Un recuerdo difícil y doloroso para nuestra ciudad ocurrido ya hace 15 años un domingo por la noche, cuando lluvias extraordinarias que superaron las 20 pulgadas en la zona alta donde se genera el río Escondido y el San Antonio provocara que el cauce en la zona urbana se enclanchara a 300 metros, lo que conjugado con el dique que formó el puente del ferrocarril provocaron la inundación de decenas de manzanas y calles de la Villa y con ello la muerte de muchas personas que en esos momentos se disponían a dormir…



Hoy ya los nigropetenses estamos más conscientes de las situaciones meteorológicas y de sus consecuencias, pero no por ello nos confiamos cuando hay alejamientos climáticos…



La inundación de Villa de Fuente que afectó a más de mil familias y media docena de colonias es una lección que nos muestra la necesidad de respetar los cauces y sobre todo, que de vez en vez se limpien los cauces para que en casos de crecientes o caudales extraordinarios el agua no salga del canal normal…



Personajes como Enrique Martínez, entonces gobernador, así como Claudio Bres al frente de la alcaldía y “Lacho” del Bosque fueron quienes enfrentaron el embate de los daños, atendieron damnificados y reconstruyeron la Villa, con apoyo sobre todo estatal…





Dos meses de ventaja y 4 casos de COVID-19



Lo que sucede en Asia desde finales de enero y que todos los países de América hemos seguido de manera puntual desde entonces, nos dan dos meses de ventaja para que, con previsiones, no nos llegue la crisis sanitaria como sucedió en China, Italia o España…



En Piedras Negras nos encontramos ya con cuatro casos de Covid-19, cinco si contáramos el ingeniero de Lear que se le detectó en Monclova, lo que nos debe de obligar a responder de forma correcta a la convocatoria lanzada por la Secretaría de Salud en el sentido de #QuedateEnCasa, porque de otra forma la fuerza de contagio de la enfermedad será mayor y las consecuencias superiores…



A Estados Unidos y China la pandemia los sorprendió en su festejo y viaje de spring break y el Año Nuevo, lo que dio el factor de movilidad para que la enfermedad se propagara sin control y para cuando quisieron frenarla ya estaba en el territorio completo de ambos países…



Viene para México y Coahuila el llamado puente de Semana Santa o vacaciones de Pascua, lo que en teoría provoca que se mueva más la gente de vacaciones, lo que pretende ser evitado con esta campaña…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme ha acordado con sus homólogos de Tamaulipas y Nuevo León acuerdos para disminuir esa movilidad y que el contagio no se acelere…



Se trata de que ese factor de movilidad no aplique en Coahuila yen México, en donde incluso los hoteles y zonas turísticas han cerrado para que las familias y jóvenes mexicanos no se muevan…



Ojalá que se comprenda el plan y la intención y no haya gente necia que quiere viajar cuando no se debe hacerlo por la salud de todos…





Canaco y las reglas de los apoyos



El presidente de la Canaco en Piedras Negras, el abogado Carlos González, ha señalado que están a la espera de las reglas de operación para el otorgamiento de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, tras los anuncios del gobernador Miguel Riquelme que apoyarían para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus…



Son en Piedras Negras más de dos mil negocios que enfrentan los efectos de crisis tremenda y que podrían también poner en riesgo a decenas de miles de empleos…



Los comercios y pequeñas empresas requieren de apoyo para capital de trabajo, pues aunque por decreto se diga que deberán pagar los salarios de sus empleados, difícilmente lo lograrán si no hay actividad económica de por medio y si la gente está en casa en distanciamiento social, eso será imposible y por ello es que se requiere ya de las reglas de operación de los créditos…



Se necesita apoyo para el sector productivo y también para el sector marginado de la población, aquellos que viven al día, cuya actividad económica es informal y que también son más de mil en Piedras Negras…



Ojalá que mañana, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie el paquete de apoyo, también estén definidas las reglas en lo estatal y se inicie así la operación de la ayuda…





Clausuran zonas de paseo y presas



Conagua y la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila deberán esta semana clausurar los accesos e informar de manera completa el cierre de lugares de paseo como es la presa Amistad, la Fragua, Centenario, todos los parques pegados al río Bravo, así como los de Piedras Negras que se ubican sobre el río Escondido en la zona de Villa de Fuente…



La titular del área de turismo, Azucena Ramos, deberá coordinar esta misma semana el cierre temporal de los parajes turísticos del estado con la ayuda de los municipios para frenar la movilidad y evitar que en Semana Santa haya en esos lugares personas o aglomeraciones que generen riesgo de contagio...





Coordinadores quieren figurar en Salud



Ayer fue un día criticable para la Secretaría de Salud, al parecer sus jefes de Jurisdicción, o primero piensan en su bienestar o de plano no tienen noción de la época que viven, vamos por partes: El viernes notificaron un caso de Covid de Cuatrociénegas, el sábado que no era de ahí, era de Sacramento y que ya había fallecido, la confusión fue por parte del jefe de Jurisdicción de Cuatro Ciénegas, Óscar Ayala, el cual solo le dio la información exacta a un medio de Monclova, sin importarle si su jefe el doctor Bernal estaba informado...



Y por aquí en Piedras Negras, ayer se instaló un filtro para la foto, dado que el dentista Hermilo Rodríguez, el cual no las trae consigo últimamente, ya no supo qué hacer y su personal lo dejó abandonado, aunque quiso justificar, no pudo dar una información exacta y clara. Con esa ayuda, el secretario de Salud, el cirujano lagunero Roberto Bernal, la tiene difícil al dar la información exacta.



Son tiempos de crisis, no de figurar, dicen por ahí.