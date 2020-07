20 Julio 2020 04:10:00

Villa Unión, entrega de presidencia remodelada

En los próximos días el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregará remodelada la Presidencia Municipal y muchos edificios o viviendas que fueron dañados hace algunos meses tras el ataque de un grupo armado en Villa Unión…



En su última gira por los Cinco Manantiales, el gobernador comentó esto y dijo que ya pronto entregará esas obras que ha supervisado de manera puntual el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, que por motivos de la pandemia se retrasaron unas pocas semanas…



Villa Unión ha salido adelante, no gracias a su alcaldesa, que está más preocupada por terminar su casa en Allende y radicar de manera definitiva ahí, sino por la atención y preocupación del secretario Saracho y del delegado Guillermo Ruiz Guerra a encargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme…



Es un municipio importante de los Cinco Manantiales, sin oportunidades de empleo que obliga a sus habitantes a emigrar la mayor parte del año y finalmente abandonan el radicar ahí, pero que ha sido muy apoyado por el gobernador para los habitantes que confían y que se les ha demostrado la capacidad de respuesta de la autoridad estatal…





Semana crucial para Piedras Negras



Esta semana en las reuniones que se tienen programadas para el Subcomité de Salud de la Región Norte, sin duda que se tomarán decisiones importantes para frenar el avance del coronavirus…



Quedando en claro que no habrá marcha atrás en cuanto a la reactivación económica, lo que sí queda claro es que las sanciones serán más frecuentes para quienes de forma recurrente piensan que no pasa nada si violentan las reglas que en materia de salud se establecen por el coronavirus…



El alcalde Claudio Bres en Piedras Negras, así como Roberto de los Santos en Ciudad Acuña, donde han sido los municipios con más registros por su tamaño poblacional, están muy coordinados con las autoridades estatales para sacar adelante y lograr el freno de la pandemia en esta región…



Se tiene toda la infraestructura necesaria y se requiere también de la conciencia y preocupación de la población para salir adelante…





Desesperados en Zaragoza



Cómo estará la desesperación de los habitantes de Zaragoza, que ya están pensando seriamente en invitar y postular para candidato a alcalde al todavía presidente vecino de Morelos, Xavo de Hoyos, quien a la mitad de su gobierno puede decirse que transformó por completo a la ciudad con nueva imagen urbana para admiración y orgullo de los morelenses, para envidia de los zaragocenses, además de ponerle nuevo pavimento a las calles del primer cuadro de la ciudad y recarpetear las arterias dañadas por baches, no echándole tierrita ni chapopote como en Zaragoza.



Y en estos momentos supervisa personalmente la perforación de dos nuevos pozos para reforzar el flujo de agua extraída del subsuelo para alimentar la red general, no porque haga falta, sino para garantizar el suministro en cantidad y calidad a la que están acostumbrados aquí los usuarios, donde no ha sido problema gracias al constante mantenimiento y rehabilitación de la red, por tratarse de un servicio de primera necesidad, el municipio de Morelos no escatima recursos en estas obras de infraestructura.



No se requiere una preparación técnica ni científica para atender problemáticas como la escasez de agua en las tomas domiciliarias, solamente voluntad política, porque agua sí la hay, lo que sucede es que las administraciones no le invierten a obras enterradas porque el pueblo no las ve y en ese estado de abandono y reventadas, están las líneas hidráulicas de Zaragoza que tienen de añejo la misma cantidad de años desde que fueron trazadas sus calles, o sea ya hace algunos años, cuando todavía ni nacíamos…



Qué bien por los morelenses por tener como alcalde a un hombre que ama, quiere y respeta su pueblo, además tiene palabra y las obras hablan por ello; qué pena para los zaragocenses que administrados por su primera alcaldesa, Ángeles Flores, le haya quedado muy grande esta responsabilidad que en su momento grandes hombres aportaron su tiempo y su esfuerzo para poner a Zaragoza en el mapa del progreso y el crecimiento, y que de la noche a la mañana se convirtió en un pueblo rezagado en materia de infraestructura, no se diga de otros rubros no menos importantes como la inseguridad, la desintegración familiar, falta de empleos y crisis económica, entre otros.





Marina Lozano y la Contraloría



Cuando los muchachos de Tránsito y la Policía Municipal se habían anotado apenas esta semana una buena actuación al detener a un conductor texano que intoxicado conducía de reversa por las calles de Piedras Negras, este fin de semana dos oficiales dieron la mala nota al pretender sacar de su vivienda a un ciudadano a quien querían multar…



Como no pudieron darle alcance, según narra una parte de quienes participan en el incidente, éstos quisieron sacarlo por la fuerza y a toletazos de su casa, sin razonar las consecuencias y para su mala fortuna mientras una cámara de videovigilancia casera registraba todo el incidente…



Ahora fue la contraloría quien evaluó el incidente en base a las pruebas y debido a ello dos oficiales serán dados de baja…



Los dos elementos bajo el mando del comisario Luis García García excedieron sus funciones y además la queja la documentó el ciudadano con videos…