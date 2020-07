09 Julio 2020 03:10:00

Villacero en acción

El acuerdo entre AHMSA y Villacero se firmó, un contrato de exclusividad que le permite a Julio Villarreal definir la forma más conveniente de la administración que necesita la acerera para sacarla del hoyo en que está.



El empresario dijo que desde junio trabajaban en el programa de rescate, al tiempo que dio por hecho el arreglo de los pedidos de carbón al anunciar nuevos contratos de CFE y pedir a los productores se preparen.



La confirmación se dio por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme y el empresario Julio Villarreal Guajardo, después de reunirse ayer dieron detalles de la alianza.



Se habla que de manera gradual y sostenida AHMSA aumentará la producción mensual de acero.



“Es un programa que se está trabajando a partir del mes pasado. En junio se fabricaron alrededor de 135 mil toneladas de acero. Se llevará gradualmente a que en 12 meses mantenga una producción de 230 mil toneladas mensuales”, dijo el empresario.



Lo que más requiere la empresa es otra imagen, ganarse la confianza de proveedores y clientes basado en la recuperación además de comunicación y poco a poco reactivar la relación comercial.



Don Julio Villarreal habla con mucha seguridad de “los nuevos contratos de CFE” que darán reactivación positiva y los productores de carbón deben estar preparados.



Vaya que son buenas noticias para las familias de la Región Centro de Coahuila, la esperanza de que las estrategias y equipo de Julio Villarreal salven a la empresa están puestas.



Parque



El que no pierde la esperanza de concretar el proyecto de un Parque Industrial es el alcalde Florencio Siller, al reunir Frontera las condiciones para atraer inversionistas.



Y si un municipio estratégicamente ubicado con servicios, medios de comunicaciones, paz social pero por alguna razón no se logra.



Un proyecto de Parque Industrial que son parte de sus objetivos de administración y sino mínimo lleguen nuevas empresas apuntalar la economía regional.



¡Ah! Chihuahua



Uno entraba y otro saldría, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte fue detenido en Florida, Estados Unidos justo cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador llegaba a reunirse con Donald Trump.



Sobre el ex mandatario del PRI pesa una acusación de desvío de 48 mil millones de pesos que uso para gustillos y como es costumbre impulsar candidatos.



El CEN del PRI marcó distancia, se deslindó de ese ex compañero, lo menos que pueden verse involucrados con corruptos, bandidos y narcotraficantes.



“El PRI de hoy no es tapadera de nadie, la lucha contra la corrupción debe ser tope hasta donde tope”, diría el de Campeche, Alejandro Moreno “Alito”.



Tapadera de alcaldes



Eso del PRI que no es tapadera de nadie no aplica a los alcaldes ¿o si? Por los rumbos de la Región Centro se despachan con la cuchara grande, sin recato.



En San Buenaventura, la alcaldesa Gladys Ayala de familias “fifí” dirán que no se nota, pero su debilidad por los ranchos y terrenos ajenos se le da facilito.



Abraham Segundo, alcalde de Nadadores, rentaba casa en 3 mil 500 pesos mensuales, ahora es dueño de una que costó 2 millones de pesos, luego más detalles.



Edil contagiado



El alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez, se reportó positivo de Covid-19 con síntomas leves, buen estado de salud y aislado en su casa, uno más de UDC.



Dicen que “Temo” se contagió en aquella fiestecita de udecistas, donde el portador cero fue el diputado Federal, Lenin Pérez, que hizo el regadero del virus, llevándose de encuentro al diputado local, Emilio De Hoyos y al tesorero del Congreso, Miguel Flores, cundiendo la alarma entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de ellos.