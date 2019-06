12 Junio 2019 04:10:00

Vino nuevo, en botellas viejas

Ni nuevo partido político magisterial, ni el retorno de Elba Esther Gordillo Morales al SNTE. El actual dirigente nacional, el paisano Alfonso Cepeda Salas, dejó en claro que la “Maestra” está fuera y seguirá fuera de la organización, pues además no tiene cabida en los tiempos de la 4T. “Ni cacicazgos, ni maximatos”, sostuvo.



Y como “el Profe mayor” andaba inspirado, recordó la frase de Andrés Manuel López Obrador en noviembre pasado, durante un encuentro con miembros del SNTE, cuando hablaban de los nuevos tiempos para el sindicalismo y el magisterio: “No es bueno poner vino nuevo, en botella vieja”. Al buen entendedor, pocas palabras.



Bajó línea



Nada más para abrir boca, durante el encuentro con dirigentes y profesores de la Sección 5, Alfonso Cepeda Salas bajó línea y dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está con Andrés Manuel López Obrador, pues su cuarta transformación es buena para el país. “Se ameritaba una sacudida”, les dijo.



Además, para más de uno el respaldo del Magisterio al Gobierno de AMLO es mero formulismo, pues en la misma reu–nión el propio dirigente nacional admitió que en la pasada elección, 7 de cada 10 profes votaron por quien hoy es Presidente de México, en buena medida por la promesa de cancelar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y dar paso a la de la 4T, lo cual ya ocurrió.



Se le acabó el corrido



María de la Luz López Saucedo fue destituida de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. Como se veía venir, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no reconoció la última toma de nota correspondiente al periodo extra que consiguió en asamblea.



La grilla se puso buena en el STUAC porque pronto habrá elecciones y serán varios los aspirantes. Los malpensados aseguran que por lo menos dos de los posibles candidatos son cercanos al rector Salvador Hernández Vélez.



Por cierto, seguidores de López Saucedo amagaron con tomar las instalaciones de la JLCyA, pero como no eran muchos, los desalojaron agentes de Fuerza Coahuila.



Las cuotas



Este martes, el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, pidió a los representantes del STUAC, le indiquen con quién se dirigirá mientras se definen los nuevos liderazgos. Como es fin de quincena, la Tesorería de la máxima casa de estudios, a cargo de Jorge Alanís Canales, este jueves retiene del sueldo de los trabajadores lo correspondiente a cuotas sindicales y el dinero deberá ingresar al Sindicato a más tardar el lunes. El problema ahora es a quién se le entregarán.



Bateó de hit



El que le pegó bien a la bola y bateó de hit durante una “cascarita” de beisbol fue el diputado Marcelo Torres Cofiño. El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional y presidente de la Junta de Gobierno en el palacio de Coss, llegó a la colonia Saltillo 2000 con dotación de pelotas, guantes y bates para los niños que se juntan cada tarde a jugar en un predio baldío.



Los menores agradecieron el gesto e invitaron al legislador a una “cascarita”, “veras” le llaman en el argot beisbolista, y no se resistió. Se quitó el saco y una vez en mangas de camisa se colocó en la improvisada caja de bateo para batear en varias ocasiones.



Los que lo conocen aseguran que lo de este martes fue premonitorio para la contienda que habrá de llegar en 2021, cuando se renuevan los 38 ayuntamientos. Como se sabe, el legislador lagunero va tras de la candidatura panista por Torreón.



Acumula kilómetros



El que se dejó ver por las regiones Centro y Carbonífera fue Jericó Abramo Masso. El secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial llegó con la encomienda del gobernador Miguel Riquelme de cerrar los trámites de más de 200 escrituras en un solo día, durante un recorrido que lo llevó por Monclova, Sacramento, Múzquiz y San Juan de Sabinas.



En los últimos tres municipios la firma de los documentos que acreditan la propiedad de predios ocupados por familias de escasos recursos económicos, la hicieron los beneficiarios durante reuniones en las que también estuvieron los alcaldes Yajaira Reyna Ramos, Luisa Alejandra Santos Cadena y Julio Long. La entrega de las escrituras estará a cargo del gobernador Riquelme.



Pata… de ‘Pollo’



Buen poder de convocatoria mostró el notario público Leopoldo Lara Escalante, en la inauguración de su restaurante Tacos Pata, de la cadena con presencia en varias partes del país.



Al lado del también expresidente del Instituto Electoral, el famoso “Pollo” Lara Escalante, estuvieron el gobernador Miguel Riquelme, quien como anda en régimen alimentario, si acaso probó parte del menú, y el alcalde Manolo Jiménez Salinas. Entre otros, también estuvo el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, quien al parecer sí desquitó la visita.