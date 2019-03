10 Marzo 2019 04:06:00

Violencia Doméstica

Que no terminamos de salir de una cuando ya estamos hasta el cuello en otra. Son los detalles de una política social que no entienden ni los miembros del Gabinete.



Resulta que Andrés Manuel es tajante: se terminaron los apoyos económicos; los refugios para mujeres víctimas de violencia no recibirán dinero del Gobierno federal.



Claro, la Red Nacional de Refugios, integrada por 41 refugios y 39 centros de Atención Externa le piden rectificar, pero el Mandatario insiste en que la política de no entregar subsidios es pareja.



Estamos ante algo muy parecido a lo que sucedió con las estancias infantiles. Por los presuntos desvíos, abusos y corruptelas se cortan los recursos de tajo y pagan justos por pecadores.



Y si usted se pregunta cómo se apoyará ahora a las mujeres que sufren un infierno en sus propios hogares, pues no hay nada claro, el propio Andrés Manuel reconoce que están buscando la forma.



Pero eso sí, se aprobó una bolsa de 350 millones de pesos para impulsar el beisbol, el deporte favorito del Presidente, que aún macanea arriba de 300…



En fin, dice la analista Denise Dresser, y que creo que dice bien, que en el tema de las mujeres que sufren violencia se trata de una política diseñada por hombres que nunca han tenido que salir huyendo con los ojos amoratados y los labios partidos, cargando a sus hijos, en busca de un refugio donde los protejan de violencia doméstica, la que padecen seis de cada 10 mexicanas.



Y remata: “esto no es progreso; esto es ignorancia”.



Ante esto solo puedo coincidir con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando dice de López Obrador: “A veces es difícil entender su mensaje, entender su política social”. Sí, a veces es muy difícil.