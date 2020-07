21 Julio 2020 03:10:00

Violencia en morena

Una visita muy accidentada en Coahuila, nada grata, tuvo el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, inició mal en Saltillo, evadiendo preguntas incómodas y gente de su equipo agredió a un militante, en Torreón terminó peor.



Invitado por el senador Armando Guadiana, dicen, Ramírez vendría hablar de las bondades del partido, suponiendo que los legisladores o las hermanas Sánchez tendrían simpatías y control, cruda realidad.



Un dirigente que evade responder a desórdenes e irregularidades en Morena, una coordinadora que tiene a la militancia en su contra y un consejero con negros antecedentes como Ariel Maldonado que golpea a militantes, no ayudan, estorban.



Guadiana hablando de la pandemia Covid-19 que dicen expertos se extenderá hasta noviembre, ¿pero cómo si su Presidente dijo que la pandemia estaba domada? Le dijeron los reporteros..



El líder espurio, Ramírez Cuéllar, no tocó el tema de la denuncia contra la diputada Miroslava Sánchez, tampoco atendió la inconformidad de militantes en Torreón por las imposiciones de éstas en el Estado.



Ariel Maldonado Leza, el golpeador que amenazó a desaparecer a don Toño por manifestarse cuando iban de retirada, que de no ser por el diputado José Ángel Pérez que intervino, la agresión hubiera sido mayor.



Ese es Alfonso Ramírez un líder que nunca fue, ni es, rodeado de un grupo de ladronas y delincuentes que tienen secuestrado a Morena.



Reunión



Mucho escándalo por una reunión del gobernador Miguel Riquelme con alcaldes de la Región Carbonífera, que terminó por reunir a los de la Región Sureste y Centro en una fiesta de cumpleaños.



Casualmente el cumpleaños del amigo del Gobernador, al que asistieron algunos colados, sin riesgo de contagio, eran como doce.



Guardar silencio es mejor, luego evidencian gentes y cosas, los torcieron y punto.



Contagios en SS



El cómo se contagiaron el jefe de la Jurisdicción 04, Faustino Aguilar, y una docena de trabajadores de laboratorio nadie lo sabe, lo único cierto es que las pruebas Covid-19 continuarán realizándose.



Alfredo Paredes, en calidad titular del Subcomité Regional de Salud, dijo que personal del Hospital DIF entra en auxilio para seguir aplicando exámenes.



Con Salubridad suman dos las dependencias de Gobierno con contagios masivos, la primera fue la Fiscalía, por fortuna ninguna en condición grave.



Se habla que si toda la población hace uso del cubrebocas en algunas semanas estaremos superando la epidemia, de ahí el refuerzo de campaña para el uso y entrega de cubrebocas.



Normalidad en Simas



Un rayo les tronó el sistema de agua y pareciera que un rayo les hizo volver a la normalidad, desde el fin de semana el suministro de agua en los horarios preestablecidos volvió a la normalidad.



El director Eduardo Campos tuvo noches de desvelo, un estrés a todo lo que da y carácter para accionar y movilizar todo lo que estaba a su alcance, incluso hasta lo que no.



Conocimos un Director de Simas que anduvo en el terreno; identificamos al gerente de Operaciones, Ricardo Vásquez, con 30 años al servicio del Simas; al jefe de Sector, Héctor Ibarra; al supervisor de Mantenimiento, Hugo Hernández.



Es más, a los de la cuadrilla Cheque Rodríguez, Juan de Dios Medrano, al que entrega las pastillas de cloración por aquello del agua sucia que entregaron las pipas, y también a los piperos, los trabajaron que de madrugada para llevar agua.



Sin duda Juanito y David que aguantaron los reclamos, la exigencia y la amenaza del plantón de los vecinos.



Reconocer que el alcalde de Frontera, Lencho Siller, atendió el llamado y mandó pipas de agua a donde alcanzaba a surtir Simas.



Gracias a todos ellos, Simas volvió el suministro sectorizado a la normalidad, aun así Eduardo Campos tiene una gran tarea, muchos excesos, dispendio, corrupción y tendrá que ocuparse.