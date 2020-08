24 Agosto 2020 03:10:00

Virtual desmother

Un regreso a clases anormal aunque diga el Secretario de Educación, desde el escritorio, todo está listo para el arranque del ciclo escolar 20-21 de 650 mil alumnos que deben usar televisión, tablet, computadora o smartphone.



Ahora sí, Estado aplicando el programa educativo de la Federación, el ciclo anterior se fue por la libre, todos los alumnos iniciarán con el repaso por tres semanas de grado anterior.



Se agregan algunas materias a la enseñanza: Educación socioemocional, “venciendo el estrés” y Educación Nutricional, y miren mucha falta hará.



Los más estresados son los profes, claro el que lleva la enseñanza en la sangre, el comodín o flojo le importará poco si aprende el chamaco o no.



Dicen los profes que los videos de enseñanza no usarán lenguaje común, cotidiano, hay temas e instrucciones confusas donde los profes batallan, imaginen los niños o las mamás.



Los horarios de televisión serán de 7 a 10:30 de la mañana o de 3 a 6 de la tarde, la tarea y reforzamiento de los profes y el que aprendió, aprendió.



Trato AHMSA



Si de algo puede presumir Gerardo Bortoni es tener comunicación con Alonso Ancira y por lo tanto información privilegiada para advertir que si Grupo Villacero no deposita 300 mdd pactado al 18 de septiembre se rompe el trato.



Primero tendrá que dar anticipo de 40 mdd en esta semana, que primero habían dicho eran 50, y luego la otra parte en la firma de la Asociación.



Según las sumas AHMSA tendrá 25 millones de dólares extras por la venta de activos, más los 40 que serán para pagar a proveedores.



Los más desesperados son los de la sociedad de Credinor que traen a los socios pidiendo les regresen su dinero invertido y les salen con que es seguro su devolución pero no lo tienen porque se lo prestaron a AHMSA.



Interviene la ONU



Piedras Negras y los gobernantes están ahora en el registro de la ONU, el alto Comisionado en México se enteró de la muerte de Juan Nelcio Espinoza Menera “Valedor” y exige una rápida investigación e imparcial.



Debe saberse causa, manera y lugar de su muerte, todas las circunstancias, es la petición del alto comisionado.



De la respuesta y solución que le den al caso, dependen otras cosas, evidenciados quedaron.



Despedida



Lo intentó por todos los medios y formas, arbitrarias e ilegales por cierto, pero Alfonso Ramírez Cuéllar no pudo quedarse con la dirigencia nacional de Morena, la resolución del Tribunal Electoral es que su interinato terminó.



El efecto domino surtirá efecto apenas caiga Ramírez Cuéllar, en Coahuila esperan con ansias esa caída de las piezas, y dejan sin efecto decisiones.



El proceso de elección del nuevo dirigente empieza con la realización de tres encuestas telefónicas que hará el INE, además Rojas está pidiendo piso parejo para los aspirantes, si tienen cargo que lo dejen, entre otras cosas.



Lacras



Hace algunos años escuché la palabra en referencia a una personas que dañaban al entonces candidato a gobernador, le salió naturalita sin carga emotiva, persona negativa que daña al grupo o sociedad.



Esas personas giran en derredor de un buen funcionario, político o amigo causándole problemas, daños a su imagen a su trayectoria y al pueblo.



La 4ª. T lacra, se oye en aquella homilía dominical, que pasa desapercibida para los de la vela perpetua, pero los pensantes aquello es lo más atinado a la realidad mientras que para los “amlistas” es la ofensa grave, cruel.



El Padre Neri tiene claras las cosas que viven en el país, falta de educación y sensibilidad en el Gobierno, no hay crecimiento.