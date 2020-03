03 Marzo 2020 04:10:00

Virus Corona en Coahuila

Al igual que ocurrió en la Región Laguna donde el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme se dio a la tarea de coordinar los trabajos para la coordinación de protocolos de atención por el tema de la salud, en la Sureste ya se iniciaron los trabajos para coordinar toda esta tarea y evitar la propagación más rápida de este virus Corona…



Acá la reunión estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Chema Fraustro Siller.



Que convocó a alcaldes, representantes de salud, educación, seguridad y cámaras empresariales, con el objetivo de revisar la coordinación interinstitucional, vigilancia epidemiológica y por laboratorio, atención médica, promoción a la salud y modelos de operación en los diversos sectores de la población…



Ahí se dejó en claro que la principal estrategia es evitar que el virus se propague, por tal motivo se busca evitar que personas potencialmente infectadas acudan a las salas de espera de las unidades médicas donde se encuentran pacientes que demandan atención médica por otras causas y que son susceptibles de ser infectados.



Por ello se tendrán hospitales y áreas especiales para ello y llegado el momento de ser requeridas se canalizará a los pacientes hacia ellas…





Piedras Negras hace lo propio



Las acciones que se toman por parte de la Secretaría de Salud para evitar que haya un caos por el tema del virus Corona, se convertirá sin duda en mejores resultados en cuanto al grado de propagación que se logre, para que sus efectos sean menores y no afecte a las operaciones cotidianas de Piedras Negras…



Restringir acceso a hospitales, reunirse con médicos de los nosocomios y de las maquiladoras y empresas, así como difundir de manera puntual todo el protocolo preventivo es lo que de requiere…



Además hay que ser también atentos en los aeropuertos y en las centrales camioneras para que quienes llegan de viaje sean verificados con las técnicas y protocolos adecuados…



Tanto el IMSS a cargo de Roberto L. Reyes, como el ISSSTE de José Luis Paz y Salud a cargo de Hermilo Rodríguez, deben de trabajar en forma conjunta y coordinada para que no haya sorpresas y que la problemática cuando llegue, que así será, se tornará de menor magnitud…





Epidemiólogo en el IMSS



Donde ahora sí se requerirá de que el epidemiólogo esté dedicado a su actividad y no ande de polichambista es en el Seguro Social y en particular en la Unidad de Medicina Familiar 79 ubicada en la colonia Roma…



La experiencia ha dicho que cuando el epidemiólogo de esa clínica no hace su chamba, la problemática de influenza y otras enfermedades estacionales se han convertido en todo un caos y generan mayores costos de atención al IMSS…



Ante ello, no cabe duda de que de la Delegación Coahuila del Seguro Social a cargo del Dr. Leopoldo Santillán Arreygue estarán más que atentos para que ahora sí, el epidemiólogo de la clínica 79, Juan Manuel Cardona Chavarría acuda su turno completo a estar al pendiente de su responsabilidad, las 40 horas a la semana, por la urgencia que se requiere ante el tema del virus Corona que ya se detectó en México y comenzará a crecer…



No sería válido que como Epidemiólogo Cardona se dedique dos horas al IMSS, dos horas a otra chamba y dos horas más a la consulta particular, cuando el tema del virus Corona es la prioridad y el IMSS su plaza principal como responsable epidemiólogo…



Bien que pueda ser Supermán con dos plazas de 40 horas cada una, pero hoy por hoy el IMSS requiere que le cumplan…





Turismo se recupera



El turismo cinegético concluyó una etapa complicada, en donde luego de los sucesos del 30 de noviembre pasado, las cosas se veían complicadas…



Pero gracias a la promoción y a la confianza de los turistas, esos efectos negativos han sido menores a los esperados y por ello es que se puede hablar de una temporada buena de cacería de venado cola blanca…



Ante ello la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, sin duda que se reunirá en breve con los organizadores cinegéticos para ver cómo es que se alcanza a recuperar ese segmento de visitantes que ha sabido sobreponerse a la adversidad de la inseguridad…