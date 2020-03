02 Marzo 2020 04:07:00

Virus

“Calcular el número de virus del planeta Tierra es una empresa fútil en el sentido de que nuestro cerebro es incapaz de asumir cifras tan gigantescas. Porque, sí, hay muchos virus. Aproximadamente un 1 seguido de 31 ceros (casi el doble que granos de arena en el planeta). La mayoría de ellos está en los océanos.“Para empezar a imaginar la cantidad de virus que esa cifra supone podemos establecer una analogía. Si suponemos que un virus mide unos 100 nanómetros de media, y que un milímetro es un millón de nanómetros, en un milímetro cabrían, aproximadamente, unos 10 mil virus.“¿Qué altura alcanzaríamos si amontonáramos todos los virus uno de encima de otro, construyendo un pilar? Pues ese pilar inconcebible de virus tendría mil trillones de kilómetros de altura, tal y como explica Josep Maria Mainat en su reciente libro Ciencia Optimista.“Es decir, unos 105 millones de años luz. Para hacernos una idea, Plútón, el último planeta –o no, según lo que convengamos– del sistema solar, solo está a 5 horas luz: nuestro pilar, con todos los virus del planeta unos encima de otros, pasaría de largo la Osa Mayor, una constelación de siete estrellas, la más lejana de las cuales se encuentra a 55 millones de años luz, y llegaría hasta más allá de la constelación del Cisne, que está a 100 millones de años luz.“Por fortuna, la mayoría de los virus son inocuos para los seres humanos”. Imagino que en esta mayoría no incluyen a la cepa de moda del coronavirus, el llamado Covid-19. https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/cuantos-virus-hay-en-el-mundo ¿Imperio en Declive?“En 1939, el 70% de la producción mundial de petróleo se generaba en Estados Unidos, así como el 75% de la fabricación mundial de automóviles. El PIB industrial de EU era de 44% del mundo entero. “Hoy la producción de petróleo es de alrededor del 13% (menos de la quinta parte que entonces), la fabricación de automóviles del 15% (la quinta parte que entonces) y su parte del PIB industrial es como del 13% (menos que la tercera parte que entonces).“EU ya no es una superpotencia industrial, sino solo una superpotencia financiera, con el problema de que no tiene el poder militar para proteger esta posición”.Demasiado BlanquitoSimon Black: “¿Estás listo para lo absurdo de esta semana? Aquí está nuestro resumen de las historias más ridículas de todo el mundo que amenazan tu libertad, tus finanzas y tu prosperidad. La historia del arte es ‘demasiado blanca’ para la Universidad de Yale.“Introducción a la historia del arte en Yale siempre ha sido un curso popular sobre el arte occidental. Comienza en Italia durante el Renacimiento y continúa hasta la actualidad en Europa y América del Norte. Pero en estos días, eso es un poco demasiado blanco, lacio y masculino. Especialmente para Yale.“La clase se cancelará después del semestre de primavera. Pero incluso en esta última versión de la clase, el profesor dice que centrará el estudio del arte occidental en relación con ‘cuestiones de género, clase y raza’. Todo esto es parte de los intentos de Yale desde 2017 de ‘descolonizar’ su plan de estudios.“Es interesante que el departamento de Historia del Arte de Yale ofrezca docenas de otros cursos de arte de diferentes culturas, que incluyen: arte y cultura británica negra, mujeres en la antigua Roma, Afro-modernismo en el siglo 20, artes africanas y culturas expresivas, poder, género y ritual en la historia del arte africano, arte budista y arquitectura. Y así por delante.“Yale podría haber alentado a los estudiantes que desean aprender sobre otras culturas a inscribirse en esas clases. Pero no. En cambio, una de las instituciones educativas más estimadas del mundo elige simplemente censurarse a sí misma... y las obras de Monet, Picasso y Miguel Ángel junto con ella”.