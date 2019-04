25 Abril 2019 04:09:00

Visita de doctor

N ada, pues que la “sangre nueva” que requiere el PRI la trae el Doctor que es de por aquí... Supongo que la trae en un tubo de ensayo, pues la propia podría causarle al partido hasta un desmayo.



A quí andará el exrector de la UNAM, ya veremos cuántos le recibirán... Su viaje obedece a buscar adeptos para la “renovación del PRI”; –cuando me lo contaron, me reí–.



R enovar el PRI a los setenta y uno –me parece aberrante como ninguno–… En fin, hay que darle la bienvenida al paisano; suerte tenga en su “besamanos”.



R ecuerdo dos coahuilenses que ya lo fueron, en la época contemporánea: Humberto Roque Villanueva –el de la inolvidable “Roque Señal–, y Humberto Moreira –el de la deuda descomunal–.



O ferta política de senectud a un partido que se acerca al ataúd... –el modelo no le ayuda, aunque posea virtud–.