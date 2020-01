29 Enero 2020 03:10:00

Visita Marko Torreón

Los panistas de la Laguna recibieron la visita de su dirigente nacional Marko Cortés, quien se dio baño de pueblo, le entró a la promoción y fue el invitado de honor al informe legislativo del diputado local Gerardo Aguado Gómez.



Los pitufos están decididos a defender Torreón, saben que una derrota debilita al grupo que por años controla el partido en Coahuila y acabaría con el reparto de candidaturas entre ellos.



El segundo informe de Aguado, fue el pretexto para que Marko midiera el termómetro político, junto con Chuy de León y otros diputados recorrió el ejido La Concha donde el diputado daba cuenta de su logros legislativos.



Aguado anda en campaña, habla de muchos logros, pero si algo les cuestionan a los diputados panistas es el silencio ante los desaciertos del Gobernador, ¿o será que todo es perfecto?



Esfuerzo priísta



Tan claro tienen el panorama político electoral los priístas en la Laguna que el recién nombrado delegado, Samuel Rodríguez, que junto con Lalo Olmos, se lanzaron a la calle.



Delegado y casi candidato, se reportaron desde las colonias San Joaquín, antigua aceitera, Libertad, donde por lo que se dice las líderes priístas han reafirmado su convicción.



Nada fácil la tienen para ganar los distritos de la Laguna, pero darán la pelea, gastarán suela de los zapatos en las colonias además de otras cosas.



Habrá seguimiento



Con la exhibida que le dieron al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres como a la Fiscalía, parece que ahora sí van a dar seguimiento a la denuncia de Fernanda contra un presunto empresario violador.



Se salió fuera de contexto el asunto porque los responsables no le dedicaron el tiempo necesario, ahora Deyanira Nájera dijo que se ocupará del caso.



El presunto violador, fue identificado como el que le surte gasolina al municipio, el que tiene un antro frente al negocio del regidor independiente, un hombre divorciado de 40 años, etc, etc.



Turismo gastronómico



La que está decidida a poner toda la carne al asador en Monclova es la secretaria de Turismo, Lupita Oyervides, quien junto al alcalde Alfredo Paredes, anunció la segunda edición del Rib Eye Fest 2020 a realizarse el 4 de abril.



Un evento en el que participan el Club de Beisbol Acereros, con el apoyo del Gobierno del Estado, el Municipio e integrantes de la Iniciativa Privada.



La promoción gastronómica es una de las áreas que no se explotaban como tal, Lupita enlazó el rescate de tradiciones con el turismo y le ha resultado favorable.



El año pasado el Estadio de los Acereros pasó de ser el horno al asador más grande, donde se podrá degustar desde una vaca entera hasta el mejor corte, ahora sí promete estar presente la Secretaria.



Es neta o broma



La muestra del boleto para la rifa del avión presidencial fue la nota del día, con tanto que hacer y resolver en nuestro México querido como para seguir con el tema.



Si por lo menos se ocupara de asumir el liderazgo de su partido, para frenar el desmother que se traen, con un canibalismo bruto, se ganara un poco de respeto.



No, no y no, la sola idea de hablar de una rifa del avión presidencial sale fuera de un contexto normal, debiera buscarse otro distractor para los millones de mexicanos que no coinciden con su forma de gobierno.