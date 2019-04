08 Abril 2019 04:10:00

Visita no fue casualidad

No fue casualidad la visita a Coahuila de Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Decidió venir para encontrarse con familiares de personas desaparecidas, por la trayectoria del estado en la defensa y promoción de los derechos individuales, según le confió a quienes la acompañaron durante su estancia en Saltillo.



“Pareciera que ustedes pretenden convertirse en referente nacional en materia de derechos humanos”, le dijo al reportero Sergio Cisneros Vázquez, director editorial de Zócalo Saltillo.



Una vez en tierras saraperas, se reunió con colectivos de todo el país y de Centroamérica, en la Casa San Juan, es decir, en terrenos del obispo Raúl Vera López.



Bachelet fue muy clara con las familias y se comprometió a mantener el diálogo con el Gobierno mexicano para dar resultados en las investigaciones sobre desaparición de personas, pero hasta ahí, pues la ONU no tiene facultades para intervenir.



Le dejó tarea



La expresidenta de Chile también se reunió con el gobernador Miguel Riquelme, a quien le reconoció la agenda en derechos humanos, lo cual no es asunto menor, destacó, si se toma en cuenta que en la mayoría de los estados literalmente ignoran las demandas de las víctimas.



Bachelet es una mujer enterada y le dejó tarea al Gobernador. Le dijo que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), está obligado a lograr que el modelo Coahuila de DH, se replique en todo el país, especialmente en la desaparición de personas, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, migrantes y refugiados, y víctimas de violencia de género.



En el camino…



Bachelet también volteó la mirada a Coahuila por el trabajo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Destacó que su director, Luis Efrén Ríos Vega, es cercano al trabajo que Jan Jaraf y Jesús Peña desarrollan como representante y representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.



La enviada de la ONU se refirió a la importancia de que la AIDH acompañe el proceso de reconstrucción de la paz del país, a partir del proyecto de derechos humanos. Por ahí es el camino, les dijo.



En el encuentro con autoridades también estuvieron la magistrada Miriam Cárdenas Cantú; Magdalena López, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la titular de Pronnif, Yezka Garza Ramírez; el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, y los secretarios de Gobierno, José María Fraustro; Seguridad, José Luis Pliego y Finanzas, Blas Flores.



Tan cerca y tan lejos



Hasta este domingo seguía en firme la promesa del alcalde de Allende, Antero Alvarado, para iniciar este lunes una huelga de hambre en las inmediaciones de uno de los puentes internacionales que comunica a Piedras Negras, con Eagle Pass.



La idea del funcionario, que llegó al cargo postulado por Unidad Democrática de Coahuila, es protestar por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dejar fuera a su municipio de los beneficios fiscales y de la reducción de los impuestos por combustibles.



¡Ay Allende! Tan cerca de la frontera, y tan lejos de AMLO.



Safos a la CFE



El que apareció en la Región Carbonífera fue el superdelegado Reyes Flores Hurtado y lo hizo para defender el punto de la Cuarta Transformación en el problema por la asignación de contratos para la compra de carbón. Según el funcionario, si la paraestatal asignó la mitad de los contratos a un solo productor, fue porque los demás interesados no participaron en el proceso. En otras palabras, si los carboneros no concursaron, fue porque no quisieron. Así de simple.



Mano negra



Otra vez un movimiento “ciudadano” con trasfondo de intereses económicos y políticos. Es el caso, nos aseguran, de la protesta por el futuro aprovechamiento del acuífero sur de Saltillo, en la que personajes con intereses económicos y políticos bastante oscuros, utilizaron como vocero al Alcalde de Parras, Ramiro Pérez Arciniega.



Nos señalan que detrás del movimiento están connotados empresarios y dueños de grandes extensiones de tierra, cuyos cultivos demandan importantes cantidades de agua. Los ubican como personajes cercanos al obispo Raúl Vera, al igual que otros protagonistas de la protesta: Rodolfo Garza, Gloria Tobón, Felipe Rodríguez, Ramón Tolentino y la excandidata del PAN a la alcaldía de Parras, Mercedes Aguilera… Hay más nombres y pronto saldrán a la luz.



Entre ‘morenos’ te veas



En el partido de moda admiten que Coahuila es el estado más priista, y el tema central en sus reuniones es conseguir que eso cambie, peeero, al parecer no hay método, ni voluntad para lograrlo.



En Morena Coahuila ni siquiera se ponen de acuerdo en temas básicos, como si apoyarán o no la legalización del aborto, definición a la que, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha sacado la vuelta.



La última reunión de morenistas para definir estrategias en su intento por mermar al PRI, se convirtió en ring de lucha libre y el desencuentro fue todos contra todos.



Aquello estaba lleno de pro aborto, pero a uno de los “morenos” se le ocurrió cuestionar la medida y ante tal “osadía” le fue como en feria. De los reclamos siguieron lo gritos y descalificaciones. “Y tú, ¿de qué secta vienes?”, le dijeron al joven. Son bien llevados.