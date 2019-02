20 Febrero 2019 04:09:00

Visita Ocurrencial II

P rotestas muy a su estilo, ¡pero con gente de Saltillo!... entre las guarderías y los mineros, al Presidente Ocurrente le dieron a beber de su propio chocolate.



R ecordé con agrado mi entrega de apenas ayer... ¡Coahuila no a la emboscada!, le dijeron al de Macuspana.



O jos abría el tabasqueño, pues fue presa de las protestas –como sus formas de antaño–.



T oma chango tu banana –otra vez rima con Macuspana–... y como en sus dichos ocurrentes: “ahora mándanos a tu hermana”.



E s así como el Gran Peje no pernoctó en el estado, prefirió una almohada con “El Bronco”, pues Saltillo no lo quiso dejar ronco.



S in embargo los coahuilenses sí notaron una ausencia: Armando Guadiana –el viejo del sombrerón– esta vez ha hecho mutis ¡a la izquierda! Aquí no tuvo presencia...



T ambién se manifestaron madres de familia y también educadoras; las de General Cepeda parecían exploradoras...



A sí le fue fue al Peje Ocurrente en una tierra muy fuerte, que le ha demostrado a más de dos, que Un Sarape bien tejido le puede hacer ver su suerte...