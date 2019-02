19 Febrero 2019 04:09:00

¡Visita ocurrencial!

E n esta nueva visita, en el día de las Fuerzas Armadas, puede salir el Presidente con alguna de sus habladas.



M ira que ya nos la sabemos; aumentar tu popularidad, queriendo ridiculizar.



B uena la haz hecho ya en otras ocasiones, sin embargo, Presidente, hoy otras son las condiciones.



O bligado creo que está el señor de Macuspana, a reconocer el esfuerzo que hace Coahuila cada mañana.



S acar del apuro a las guarderías no es cosa de niñerías; pues con presupuesto recortado los niños tendrán quién los cuide, todos los días.

C on esto quiero decir que basta de marrullería, que es usted bienvenido, pero sin palabrerías.



A l Ejército en su día, y a los valientes soldados, va desde aquí un respetuoso reconocimiento afectuoso.



D e mexicano a mexicano, respeto a las instituciones, pues venir de otra manera, se confunde con traiciones.



A l pueblo de Coahuila que le llegue lo que corresponde, empezando por respeto –al que gobierna y al gobernado–… sin demagogia y todos contentos.