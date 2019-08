02 Agosto 2019 04:10:00

Visitante ‘Non grato’

Confirmado. Manuel Bartlett Díaz estará este viernes en Coahuila. Llegará a Piedras Negras y programó visitas a las instalaciones de las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Nava. El director general de la paraestatal también se reunirá con productores de carbón en la Región Carbonífera, pero a puerta cerrada.



Expriista y secretario de Gobernación en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de México, Barlett ahora es miembro distinguido en la cuarta transformación, pero eso no quita que más de uno lo considere visitante “non grato”. Las familias de Pasta de Conchos no lo quieren ver y tampoco el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Este último pintó raya y tomará distancia de la gira.



Flores Hurtado sostiene que buena parte del carbón para las plantas de la CFE es producto del coyotaje, alertó de ello a Barlett y éste último se hizo el desentendido.







Con la Guardia Nacional



Por cierto, acompañado de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, Reyes Flores Hurtado se apersonó este jueves en un complejo minero de Sabinas, sobre la carretera 57 casi esquina con avenida Maquiladoras. Llegó con documentos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y clausuró las instalaciones que en teoría estaban fuera de funcionamiento debido precisamente a un castigo similar, pero seguían trabajando.



Se trata de la mina Seguimos en el Carbón SA de CV, antes denominada Minera Chilo, propiedad de Antonio “Tony” Flores, cuya hermana Tania es regidora en Múzquiz. Nos comentan que los dos están vinculados al PAN y a Unidad Demorática.



La mina fue una de las ganadoras del proceso de licitación con la CFE y quedó fuera de operación por no cumplir normas de seguridad, ni ambientales.







Oxígeno puro



Fuerte, muy fuerte el discurso del obispo Raúl Vera López durante la misa de este jueves con motivo del novenario por el aniversario del Santo Cristo de la Capilla de Catedral. Se fue a la yugular y pidió la cabeza del penalista Gerardo Márquez Guevara, para más señas titular de la Fiscalía General del Estado, luego del ataque a balazos de elementos de la Agencia de Investigación Criminal a un grupo de migrantes, con el saldo que ya se conoce.



El caso es lamentable por donde se vea, pero los enterados aseguran que no faltará la connotación política que se le quiera dar. A Vera le queda un año al frente de la Diócesis y la nueva agresión mortal a un centroamericano, nos señalan, es oxígeno puro para mantenerse vigente en los medios y cerrar su gestión con broche de oro.







¡Ya siéntese, señor!



Todavía no sale de una, cuando ya se metió en otra. De nuevo, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien se autoproclama líder de los hoteleros en Coahuila, aún y cuando, nos mencionan, sólo representa 15 habitaciones, hizo el oso en público.



Resulta que durante la visita del secretario de Turismo a Coahuila, Miguel Torruco, rompió el protocolo y arrebató el micrófono a una de las personas invitadas, para hacer una serie de señalamientos, como de costumbre, con escaso fundamento pero mucho escándalo. Lo suyo, lo suyo, es ser foco de atención.



El momento pasó de ser incómodo para los asistentes, a un acto cómico, pues mientras HH presentaba un pliego petitorio fuera de coherencia, los invitados no se aguantaron la risa al escuchar sus planteamientos. “Si ya lo conocen, ¿para qué lo invitan?” y “ya siéntese, señor”, se escuchó entren el público.







Sigue en Coahuila



Miguel Torruco Marqués, para más señas titular de la Secretaría de Turismo en la 4T, llegó este jueves a Coahuila y tuvo encuentro con el gobernador Miguel Riquelme y los alcaldes de los pueblos mágicos, en Arteaga.



El funcionario se siente cómodo en Coahuila y acá pasó la noche, pues este viernes cierra semana en Parras. Pasado el mediodía asiste a una comida y a media tarde corta el listón inaugural de la Feria de la Uva y el Vino.



Torruco tiene arraigo en el estado; su esposa es originaria de Múzquiz y su hija mayor nació en Sabinas. Nos dicen que de ahí parte el optimismo de la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila, Guadalupe Oyervides, respecto a conseguir que éstos últimos finalmente entrar a los planes del Gobierno federal.







Tiempo extra



En donde no dejaron de trabajar en estos días y a ver si por eso no salen con que van a cobrar tiempo extra, es en el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, en donde manda la magistrada Sandra Rodríguez Wong, y en la Universidad Autónoma del Noreste. Según esto aprovecharon la tranquilidad del periodo vacacional para terminar los detalles del contenido de la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal cuyo anuncio será durante el ciclo escolar que está por comenzar.



El plan académico y los perfiles docentes se diseñan en conjunto para mejorar la oferta académica de posgrado en la región.