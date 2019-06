19 Junio 2019 04:10:00

Visitas incómodas

Tampoco se trata de caer en guerra de porras, o abucheos, pero según el gobernador Miguel Riquelme las próximas visitas presidenciales a Coahuila estarán condicionadas. El mensaje es claro y hay quienes anticipan el inicio de una larga relación accidentada entre la Administración federal y la estatal.



Ojo, Coahuila no sería el único estado en donde le hagan el desaire al presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta lo consideren non grato, nos aseguran; sobre todo si la idea del tabasqueño es venir a cancelar proyectos.



¿Se imagina entrar y salir de Coahuila a AMLO sin la compañía del Gobernador y de los alcaldes; solo con el superdelegado Reyes Flores Hurtado y el senador Armando Guadiana? Nosotros tampoco, pero esa fue la advertencia del gobernador Riquelme ante lo que le ha tocado padecer, y ocurrido el sábado en Gómez Palacio, Durango.







A ver qué dice…



A ver cómo reacciona a todo esto Reyes Flores Hurtado. El superdelegado está confirmado para la reunión mensual con integrantes de Coparmex Coahuila Sureste, que se desarrollará este miércoles muy de mañana.



Al parecer el expanista y ahora representante del Gobierno de la cuarta transformación llegará dispuesto a responder todas las preguntas de los empresarios. Veremos.



Por cierto, mientras esperaba un vuelo de Saltillo a la Ciudad de México, Javier Guerrero García contó a los reporteros de la fuente que no está en sus planes regresar a Coahuila como superdelegado. Aseguró que es amigo de Flores Hurtado y por ahora está a gusto como director de Gobierno en la Segob.







Despeja dudas



La propia Carolina Viggiano Austria se encargó de despejar las dudas sobre su futuro político en el corto plazo y la posibilidad de haber sido desplazada para buscar la secretaría general del CEN del PRI.



La exdiputada federal apareció este martes en una fotografía, justo en la sede nacional del PRI, al lado del Gobernador con licencia de Campeche y virtual candidato a la presidencia nacional del expartidazo, Alejandro Moreno Cárdenas, mientras presentaban el examen de conocimientos partidistas, requisito para poder competir.



Carolina va en la fórmula con “Alito”, aún y cuando no hace mucho corrió la versión de que había sido desplazada, como condición del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para impulsar a un perfil cercano.







Ahí la llevan



En el Palacio de Coss avanza la revisión de expedientes de quienes aspiran a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, y según nos comentan, no se puede perder de vista a David Omar Sifuentes Bocardo, quien conoce a fondo el organismo pues ahora mismo se desempeña como visitador.



Además, Sifuentes tiene el respaldo de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, lo cual abona, pues nos dicen que los diputados no sólo se van a detener en el perfil, capacidad, experiencia y trayectoria de los candidatos; también revisarán sus relaciones y filias.







ONU Refugiados, en Coahuila



Otra vez la Organización de las Naciones Unidas voltea a Coahuila. Este miércoles viene el Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manly.



En el marco del Día Mundial del Refugiado estará con el gobernador Miguel Riquelme y también con activistas de derechos humanos. Antes del mediodía, Luis Efrén Ríos Vega lo recibirá en la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



El encuentro con el gobernador será por la tarde y Manly hará un anuncio a favor de los refugiados que residen en Coahuila, lo cual según los enterados abonará a los compromisos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Donald Trump, sobre garantizar empleo, educación, salud y vivienda a las personas refugiadas en México.







Nunca falta



Según los enterados y vecinos de colonias del norte de Saltillo, el bulevar Los Pastores, que este martes pusieron en marcha el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez, desahogará en buena medida el tráfico de vehículos del bulevar Venustiano Carranza. Durante la inauguración, se comentó que la obra fue posible con la solidaridad de familias saltillenses que donaron parte de terrenos.



Peeero, como nunca falta un prietito en el arroz, el trazo original se modificó ante la negativa de prominente empresario local para ceder un cachito de predio… Por cierto, durante el evento, hubo quien se acercó al alcalde y le sugirió aplicar el método preferido en la 4T para tomar decisiones, es decir, la consulta a mano alzada, en este caso para expropiar el predio. Obvio, la idea sólo quedó en risas.







Se mordió la lengua



¿Cómo ven que el diputado local Juan Carlos Guerra exigió al Gobierno municipal cumplir las normativas para instalar nuevos negocios, bajo la máxima de que el Reglamento Municipal se debe de seguir a detalle?



El problema es que el legislador tiró la piedra y escondió la mano, pues según esto pide lo que no cumplió como funcionario municipal. En la pasada administración panista fue Director de Fomento Económico y le dio visto bueno a proyectos que ahora mismo funcionan al margen de la ley. Además, le recordaron sus propios colegas, si una administración incumplió las leyes, fue la de Isidro López, de la cual formó parte.