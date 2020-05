07 Mayo 2020 04:07:00

Volatilidad

Ejemplo de subibaja feroz, montaña rusa manipulada por los titiriteros para sacudirse a muchos ingenuos y levantarse con su dinero. O sea, business as usual. En la crisis de 2007-2009 la Bolsa cayó 18.5% en 101 días. Luego subió 12% en 49 días. Luego cayó 40.5% en 112 días. Luego subió 18.5% en 6 días. Luego bajó 25.2% en 12 días. Luego subió 24.2% en 30 días. Luego bajó 27% en 40 días. A los jugadores-especuladores que se quieren creer “inversionistas” habría que recordarles que atinarle al movimiento de este toro mecánico no es un cuestión de “talento” sino de suerte, y que a la larga saldrán desplumados. Como de todo casino.





¿Fake news?



“En respuesta a la deportación de empleados de agencias de medios chinas en los Estados Unidos, China requiere de periodistas estadunidenses que trabajen para el New York Times, The Wall Street Journal y Washington Post, y cuyos pases de prensa expirarán a fines de este año, informar dentro de cuatro días a partir de hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores. Deben devolver sus pases de prensa dentro de los 10 días. En el futuro, no se les permite continuar trabajando como periodistas en la República Popular de China, incluidas las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao. Ver el blog de Jennifer Zeng (AQUÍ).





Coincidencias mazatlecas



A propósito de mi frágil pero recia abuela doña Amelia, sobreviviente de la terrible peste bubónica de 1902, me dice la paisana Patricia Haas: “¡Qué coincidencia tan interesante! Mi abuelita, Josefa Canalizo de Haas, estuvo embarazada precisamente de 1902 a 1903 de su undécimo y último hijo, que nació en Mazatlán el 23 de septiembre de 1903: mi papá, Carlos Fiacro Haas Canalizo. Todo lo que relatan sobre la peste bubónica le tocó a mis abuelitos y a mis tíos... ¡y yo sin saber nada! Todos estamos vivos gracias a la valentía de nuestros ancestros”. Don Carlos fue tío de mi admirado maestro Antonio Haas. Doña Josefa fue nieta del general Valentín Canalizo, Presidente de la República de 1843 a 1844.





Canalizo



Wikipedia: “José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo (1774-1850), fue un destacado militar y político mexicano, que ha sido hasta hoy el único presidente de México nacido en el estado de Nuevo León. Fue dos veces presidente de México en 1843 y luego en 1844, en un periodo difícil e inestable de la historia mexicana, posterior a la independencia y a la separación de Texas, y previo a la guerra EU-México. Antes de ser presidente, fue prefecto de la Ciudad de México (hoy jefe de Gobierno de la CDMX), y anteriormente fue gobernador del estado de Puebla. Tiempo antes fue prefecto de Cuernavaca. Fue gobernador militar de los estados de Oaxaca y el Estado de México a principios de la década de 1830. A los 17 años fue cadete real de infantería peleando contra los Insurgentes al inicio de la guerra de independencia, pero en 1821 juró lealtad al México independiente con Agustín de Iturbide. En 1847 fue ministro de Guerra. Durante la guerra entre EU y México, combatió en Veracruz como general al frente de la División del Este. De joven había formado parte del consejo de guerra que condenó a muerte a Vicente Guerrero en 1831, por lo que sería más recordado. Se decía al principio que él era ‘el más fiel al presidente de México Antonio López de Santa Anna’; de allí que él lo eligiera como su sucesor a la presidencia del país, turnándose con Santa Anna y Gómez Farías. Al final de la Guerra de México con Estados Unidos, Canalizo se distanció de Santa Anna por desacuerdos con él sobre tácticas militares de cómo combatir al enemigo norteamericano, apartándose de las últimas batallas de esta guerra y retirándose de la política”.



Oooooommmmmm



Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: