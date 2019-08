12 Agosto 2019 03:10:00

Volvió a ganar Alfredo Paredes

VOLVIÓ A GANAR ALFREDO PAREDES, su candidato Erick Ramos resultó electo dirigente del Comité Municipal del PAN; y volvió a perder Gerardo García Castillo, quien a través de su candidato Julio César Fuentes regresó al partido que renunció cuando fue candidato a la Alcaldía con el PRD.



EL 3 A 1, DE un padrón no depurado con 541 militantes, algunos muertos otros más que renunciaron como el ex alcalde Gerardo García, que suman 43 los que votarían además de lo que pudo darles la declinación de Memo Barrios.



LA APLANADORA NO PUDIERON CONTENERLA, 236 de Erick contra 74 de Julio César concluyeron con una de las últimas convenciones en la renovación de los 38 comités municipales de PAN.



SI BIEN EN LA ELECCIÓN no hubo sorpresas en cuanto al vencedor, ésta puede darse en el papel que realice el dirigente, del que se augura mal papel por su falta de experiencia, liderazgo e intereses personales.



APUESTAN A QUE TRAICIONARÁ A Paredes al tomar la dirigencia como asunto de familia, vigente el deseo Agustín Ramos, su padre, de ser candidato a la Alcaldía, la apuesta quedó en firme en mesa de café.



TAMPOCO HUBO SORPRESAS EN LA elección del PRI, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano se coronaron como dirigentes nacionales en un proceso “democrático, en voto directo, transparente, etc, etc”, se cumplió con el objetivo.



UN JUEGO DE LA DEMOCRACIA priísta casi perfecto, en donde también hubo encuesta de preferencia, “Alito” tenía 47 % de militantes a su favor, Ivonne Ortega 24% y Lorena apenas un 10%, la suerte estuvo echada siempre.



EN COAHUILA VOTARÍAN 326 MIL priístas, al cierre de la jornada sin números precisos anunciarían que fue una votación copiosa, multitudinaria que había rebasado las expectativas.



PARA NO PERDER LA COSTUMBRE hicieron lo de siempre, el convencimiento a votar por medio de de las coordinadoras de Programas Estatales, quien les tenía la despensa lista para entregar.



CASI PERFECTA LA ELECCIÓN, DE no ser porque Ivonne Ortega denunció acarreo, compra de votos y urnas llenas antes de iniciar el proceso de votación.



EL JUEGO DE ALGUNOS PRIÍSTAS se hizo en domingo 11 del 19 y no está ganado, hay otro equipo de ligas mayores, que no aparece y es el que puede dar la sorpresa.



EN CALIDAD DE MIENTRAS EN Coahuila, más de tres priístas andan en los cuernos de la luna por el triunfo de Viggiano, ya se ven incrustados en la nómina del CEN, otros esperando les cumplan con la candidatura prometida.



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Coahuila en su cuarta visita, sería en Ramos Arizpe en el Hospital Ixtlero donde anunciara inversión de 40 mil mdp para el sector salud.



MUCHOS MILLONES PERO POCO PARA cubrir el abandono de años y el rezago en infraestructura de las instalaciones que operan en el país.



PROMESA O AMENAZA DE AMLO, pero ha dicho que vendrá cada 2 meses a visitar Coahuila, que no habrá divorcio, que su Gobierno estigmatizará la corrupción, que no habrá división y que con Riquelme partirá un piñón.



QUE NO HUBO RECHIFLA Y AMLO dijo que Miguel Ángel Riquelme se porta a la altura de las circunstancias.



EL PAÍS COMO QUIERA MEDIO lo controla con ayuda de una parte del equipo y los gobernadores, pero donde definitivamente el primer “Moreno” de México no ha podido, ni puede y por lo visto ni podrá es con su partido.



A NIVEL NACIONAL, YEIDCKOL POLEVNSKY anda fuera de línea, con sus intereses personales evitando que cualquier otro le quite el botín y capacidad para dirigir siendo Gobierno, no tiene.



EN COAHUILA LOS GRUPOS HACIÉNDOSE cachitos por medir fuerza, Lupe Céspedes el dirigente e funciones “celebró” una asamblea con 15 de los 40 consejeros, otros grupo más sesionaría con otro número igual de consejeros para tomar acuerdos.



NI QUIÉN PONGA ORDEN A esa mezcla de morenos, PRIetos y azulados.



HOY MONCLOVA ESTÁ DE FIESTA por su 330 aniversario.