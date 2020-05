15 Mayo 2020 04:10:00

¿Vuelven los toros?

Los malpensados dirán que se aventó una bravuconada y otros que habló con pleno conocimiento de causa, pero Armando Guadiana Tijerina se quitó la estafeta de senador para colgarse la de ganadero y anticipar que pronto, muy pronto, la fiesta brava estará de regreso a Coahuila, en donde la sequía taurina cumplirá cinco años en noviembre.



Productor de toros bravos y promotor de la fiesta, Guadiana hizo el anuncio desde uno de los toriles de la plaza Armillita, en Saltillo, cuyo deterioro y abandono son notorios.



Por naturales razones el anuncio no gustará a los organismos pro animalistas, ni tampoco al diputado federal Rubén Moreira Valdez, en cuyo periodo como gobernador las faenas taurinas quedaron fuera del territorio estatal.







Al bando conservador



Por cierto, Guadiana le volvió a atizar a la lumbre que lo mantiene lejos de Palacio Nacional. No escatimó al ponerse de lado del periódico Reforma, considerado en la ‘Cuatroté’ como uno de los principales enemigos públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El todavía presidente de la comisión de Energía y legislador de Morena reprobó las supuestas amenazas que dicho medio informativo recibió, ante sus señalamientos a la gestión presidencial de AMLO.



Según la filosofía chaira y los usos y costumbres de la 4T, quien no esté del lado del Presidente, en automático pasa a la esquina de los conservadores.





Tampoco quieren el semáforo



Ya se sabe que el semáforo del Gobierno federal para pautar el regreso de la actividad industrial y levantar la contingencia sanitaria, en Coahuila no va a funcionar, pues de acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la estrategia de empresarios y autoridades lleva una semana de ventaja a la del presidente López Obrador.



Lo nuevo es que este viernes hay reunión del bloque de gobernadores y los colegas de Riquelme se van a pronunciar en ese mismo sentido, con lo cual Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, Durango y Michoacán se van a conducir por la libre.



Se trata de la octava reunión en bloque y esta vez los mandatarios de los cinco estados se van a dejar ver en territorio purépecha.







Reclamo virtual



Mientras tanto, los 32 gobernadores tuvieron un encuentro virtual con Arturo Herrera, para más señas titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si bien había varios temas en el tintero, el que se llevó la tarde fue el reclamo de los mandatarios estatales por la falta de “cariño” del Gobierno federal durante la pandemia por el Covid-19.



Los gobernadores dejaron en claro al responsable de los dineros en el Gobierno federal que si en el corto plazo, o lo que es lo mismo, durante la siguiente semana no llegan recursos para enfrentar la contingencia, pensarán en recurrir a medidas que nadie quiere. ¿Se imaginan una huelga de pagos al Gobierno federal?







Por definir



Representantes del INE y del Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, este viernes cierran semana con reunión virtual. En la agenda de la sesión no está definir la fecha de los comicios, pero al parecer el proyecto de calendario electoral que se presentará a los partidos políticos, está prácticamente listo.



En Palacio Rosa le dimos a conocer que la fecha probable de los comicios es el 16 de agosto, con campañas de proselitismo desde el 30 de junio y hasta ahora dichas posibilidades se mantienen.







Universitarios se quedan en casa



En la Universidad Autónoma de Coahuila acordaron sumarse a los tiempos estatales en materia educativa y tomaron la decisión de cerrar el ciclo escolar en curso de manera virtual, como lo vienen haciendo desde hace algunas semanas.



La idea del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, es similar a la de la Secretaría de Salud estatal, en donde manda Higinio González Calderón, es decir, exponer lo menos posible a los alumnos y docentes, a un posible contagio de Covid-19.



Hasta ahora, a la comunidad universitaria no le ha ido mal; los alumnos, profesores e investigadores le hicieron caso a las recomendaciones oficiales y en este momento no hay señales de altos índices de contagio… Como en el caso de la SE, el arranque del próximo ciclo lo va a determinar el comportamiento de la pandemia.







Desde Ramos Arizpe



En Ramos Arizpe siguieron los festejos por sus 40 años como ciudad y la forma de celebrar se mantuvo de manera distinta por parte del alcalde José María Morales Padilla, quien junto al titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial recorrió las calles de la colonia El Mirador para entregar paquetes alimentarios que el Gobierno del Estado adquirió para distribuirlos durante la contingencia por el Covid-19, entre vecinos de los sectores más amolados.



Con la pandemia encima, la necesidad apremia y en total son más de 700 mil paquetes alimentarios que el Gobierno de Miguel Riquelme entrega en los 38 municipios.