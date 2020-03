27 Marzo 2020 05:10:00

Welcome a los donantes de plasma

Ni duda cabe que a los nigropetenses jefes de familia que laboran en el sector maquilador hay que reconocerles su valentía, su trabajo y su esfuerzo y aunque ahora miles de ellos iniciarán o están ya en paro técnico eso no los frena…



Parte de los que recibirán medio sueldo, lo mismo de Rassini, Fujikura, Lear y otras empresas de industria pesada o manufacturera, han decidido enfrentar ese bache económico con la donación de plasma en Eagle Pass, Texas…



Y es que esos miles de trabajadores recibirán su sueldo recortado a la mitad y no así los pendientes y compromisos, que en algunos casos incluso les han pedido que adelanten pagos porque las instituciones financieras y de créditos cerrarán sus puertas en los próximos días…



Ese fenómeno se vio ayer en las dos empresas de plasma que se tienen en Eagle Pass, la ciudad que gobierna Luis Sifuentes, donde las filas se duplicaron, no sólo estaba llena la sala de espera de las dos empresas, sino que esta línea en espera de atención salía a la calle y se prolongaba varias cuadras…



Es decir, ahí sí, donadores welcome a Eagle Pass, esos si son esenciales que crucen para el lado texano por aquello de que se requieran esas plaquetas en clínicas y hospitales norteamericanos…





Migración y la policía ministerial federal



Mientras que Estados Unidos en esta zona de Eagle Pass-Del Río ha procesado a más de 30 personas por tráfico de migrantes, quienes brillan por su ausencia en resultados es el Instituto Nacional de Migración y la Policía Ministerial Federal…



Y peor aún cuando la Fiscalía General de la República cerró la oficina de Ciudad Acuña, Coahuila y sólo operan desde Piedras Negras y con resultados por demás para preocuparse…



Nada más para que se den una idea de cómo es que está la actividad de los traficantes de personas en esta zona, la Patrulla Fronteriza ha deportado en este mes a más de 800 migrantes, la mayoría centroamericanos, lo cual habla de dos cosas: Que el flujo de migrantes sigue a todo su apogeo y que los riesgos de salud para la frontera de Coahuila por esa población que tiene meses en tránsito es enorme y preocupante…



Ojalá que el delegado de la Fiscalía General de la República, Efraín Gastélum Padilla, pueda reactivar a la Policía que depende de su oficina porque de plano va a la desaparición la dependencia con nulo trabajo y si a eso se le suma la inactividad del INM, la cosa es más preocupante…





Gasolina barata en Carbonífera



Más que contentos andan los habitantes de la Región Carbonífera y parte de los Cinco Manantiales que no son considerados zona fronteriza, porque esta semana el precio del combustible bajó hasta niveles de 14 y 17 pesos para la verde y la Premium…



Eso representa un desplome del 30 por ciento en los precios derivado de las recomendaciones de la Comisión Reguladora de Energía y también afectado por los precios del petróleo que están en niveles que sería mejor dejarlos ahí guardados, como le hicimos con el gas shale…



Esto les va a ayudar sin duda en la economía familiar, pero si consideramos que la economía regional está tronada por la nula compra de carbón para la CFE, el precio bajo es a medias bueno…



Ojalá que los alcaldes como Julio Long y Alejandra Santos “Muñeca” pudieran aplicar los ahorros que lograrán en ese rubro de combustibles, aunque sea de forma temporal, en otros programas en beneficio de la economía familiar…





MARS con presidentes de Canacos



Para mantener el análisis al día de los efectos y cómo es que se encuentran los distintos sectores de la economía de Coahuila, ayer por la tarde el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con los presidentes de las cámaras de comercio de todo el estado…



Ahí platicó sobre la situación, escuchó sus inquietudes y también planteó una serie de apoyos de microcréditos y créditos para los comerciantes, los cuales serán tramitados o gestionados a través de las cámaras de comercio de cada región…



Entre los asistentes y convocados a esta reunión estuvo el abogado, empresario gasolinero y presidente de la Canaco de Piedras Negras, Carlos González, quien por cierto se sentó a la derecha del gobernador…