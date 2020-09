27 Septiembre 2020 04:10:00

Y CAYÓ LA BOMBA FÉTIDA…

Ya adelantábamos aquí que el asunto de los policías de Torreón que golpearon a un detenido iba a tener consecuencias, y el primer damnificado fue Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Vialidad, quien fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General del Estado, debido a que omitió por tercera ocasión acudir a declarar ante un juez por una denuncia penal que hay en su contra.



Dirán los malpensados: ¡vaya casualidad!, pero el punto es que el panista tiene un largo historial de acusaciones por asuntos de índole sexual, incluyendo la denuncia de una agente de la corporación y la de su secretaria cuando él fue diputado local. A ver qué dicen las autoridades, tanto en sus temas personales como en su responsabilidad en los hechos de Torreón, que como ya adelantaba este Marqués, ya había tomado en sus manos la CDHEC.







LÍOS Y MÁS LÍOS



Vaya enredos en los que se ha metido Morena. Si a nivel nacional las pugnas internas y descalificaciones son pan de cada día, Coahuila no es la excepción. La Comisión Nacional de Honor y Justicia determinó invalidar la lista de diputados plurinominales, integrada por Ruth Flores Morín, Leticia Barbosa Romero, Ariel Maldonado Leza, su esposa Lizbeth Ogazón Nava, Jesús Sarabia Contreras y Ofelia Montes Neza.



En pleno proceso electoral y en medio de unas desangeladas campañas, Morena se quedó sin lista de pluris, a pesar de la intentona del Comité Ejecutivo Nacional de negarlo; papelito habla.



Sobre el tema, el propio presidente del Tribunal Electoral de Coahuila confirmó que la instancia encargada de dar vista, la Comisión de Honor y Justicia de Morena, ya determinó invalidar la lista de los diputados de dedazo, los plurinominales. Batalla ganada por el grupo de Guadalupe Céspedes y Raúl Yeverino, pero la guerra continúa.





TIERRA DE POR MEDIO



Al que no le fue nada bien en un toca toca en Sabinas, es al aspirante morenista al Distrito 3, Raúl Sosa Vega, a quien varias mujeres increparon y lo hicieron poner tierra de por medio.



Sosa Vega no es bienvenido ni siquiera en Morena, donde los simpatizantes y militantes de ese partido pedían que el candidato fuera Arturo Ramírez Wong.







SE LES CUELAN A LOS PROFES



¿Y dónde quedó eso de no politizar las causas de la lucha magisterial? Los profes de la Coalición de Trabajadores de la Educación, o sea la disidencia, han estado pugnando porque el Estado les garantice un servicio médico digno y se les restituya el presunto desfalco a pensiones por más de 600 millones de pesos. Incluso han ganado un par de batallas legales, pero siempre lo habían hecho de manera muy aséptica, sin permitir las filtraciones partidarias.



Ahora, con la venia de Gustavo García Torres, se les coló la candidata del Distrito 14 de Morena, una tal Paty Nieto, quien aprovechó el segundo aniversario del “violento desalojo” de los maestros del Congreso del Estado, cuando la fuerza pública los sacó del Palacio Legislativo, mismo que los profes habían tomado horas antes.



A ver qué dicen otros integrantes de la Coalición, como la maestra Dora Valero, cuyo corazón late a ritmo del panismo, o la misma Roxana Cuevas, de pasado priista como funcionaria del sexenio de Rogelio Montemayor.



Algunos recordarán que, como directora del DIF en ese sexenio, la QFB fue objeto de las recomendaciones 161/95 y 119/96 de la CNDH, por haber expulsado de la ciudad a un numeroso grupo de “Marías” oaxaqueñas de Saltillo, porque según ellos, daban un mal aspecto a la ciudad. Las recomendaciones, por cierto, nunca fueron aceptadas.







LA HACEN CARDIACA



Desde hace tiempo ha crecido el rumor de que el fiscal Especializado en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, a quien sus amigos conocen como “El Gordo”, podría ser sustituido en cualquier momento por la lagunera Yezka Garza Ramírez, quien durante cinco años estuvo a cargo de la Pronnif, y por supuesto no estuvo libre de polémica.



Garza Ramírez dejó el cargo para irse a una representación de la ONU en la Ciudad de México, pero algunas personas cercanas a la abogada aseguran que ya vive otra vez en Saltillo y espera luz verde para acudir a Palacio de Gobierno a recibir el nombramiento para integrarse al equipo de trabajo del doctor Gerardo Márquez Guevara.





YA LO TRAEN



“El Gordo” Herrera tiene una larga carrera en esta dependencia, y aunque tiene números aceptables, no es del todo querido por los colectivos de familias de desaparecidos, que ven necesario un cambio en esta dependencia, que antes estuvo a cargo del hoy magistrado Juan José Yáñez Arreola.