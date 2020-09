19 Septiembre 2020 11:53:00

¿Y como para qué votar este 18 de octubre?

Este próximo 18 de octubre tendremos en Coahuila la jornada electoral más atípica que hayamos vivido desde que las elecciones son elecciones de verdad. Se estarán eligiendo 25 diputados locales, 16 de mayoría (electos por los votos directos de los ciudadanos) y 9 de representación proporcional, que se otorgan a aquellos partidos que no obtuvieron una mayoría de votos, pero que cuentan con representación suficiente para tener un espacio y buscar equilibrio en la toma de decisiones.



Cada vez que sale el tema de una elección de este tipo, el comentario generalizado es ¿y para qué voto si los diputados no hacen nada? o, esos nada más cobran y no sirven para nada. Hay que reconocer que en muchos casos quienes han ocupado un escaño en el Congreso efectivamente solo sirven para cobrar cada quince días, pero eso no significa que siempre sea así, ni que la función de un diputado sea menor, por el contrario, un verdadero representante popular puede ayudar, y mucho, a que tengamos mejores condiciones de vida; siempre y cuando realicen bien su trabajo.



Para poder entender mejor el papel del órgano legislativo es importante recordar cómo y por qué surge ésta forma de gobernar.



Los orígenes teóricos de una república se remontan al tiempo de los grandes pensadores griegos, Aristóteles entre otros, ya discutían acerca de este principio, pero en la práctica, la república nace en la Edad Media como alternativa a las monarquías y aristocracias que concentraban todo el poder en unas cuantas personas.



Los principios básicos de una república son: el Estado de Derecho, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la ley; el imperio de la ley, que estará sustentada en una Carta Magna o Constitución y la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Todos estos espacios deberán emanar de la voluntad popular.



A nivel federal, el poder legislativo está representado por el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y a nivel local, las 32 entidades federativas cuentan con un Congreso Local a fin de atender los temas de índole estatal.



Las principales funciones de un Congreso Local son: discutir, aprobar y modificar leyes y reglamentos, ratificar y nombrar a algunos servidores públicos, autorizar el presupuestos y fiscalizar, a través de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas de los poderes del Estado, municipios y de los organismos públicos autónomos.



Es decir, sí tienen chamba y bastante. Nos dicen cuáles son las reglas del juego, cómo repartir el pastel y además revisan que todo se haga como debe de ser.



Pero, ¿por qué es importante que votemos por un diputado?.



En mi particular punto de vista tiene que ver sobre todo como un voto de confianza al quehacer del gobernador o presidente en turno. Es decir, si tu estás conforme con el trabajo y la forma de hacer las cosas del gobernante, si consideras que se está manejando bien el tema de salud, seguridad, atracción de empleos, etc., un voto por los diputados que comparten su misma ideología ayudará a reforzar su trabajo y a continuar por el mismo camino.



Por el contrario, si consideras que debe haber un cambio de rumbo y estrategia, si se deben escuchar voces distintas que discutan maneras distintas de hacer las cosas, la manera más efectiva de poder hacerlo es generando contrapesos en el Poder Legislativo, es decir, votando por los diputados que no sean de la misma ideología política que quien encabece el Ejecutivo.



Por eso es importante salir a votar este 18 de octubre, para consolidar el trabajo del gobernador si consideras que ha sido el adecuado, que en mi particular punto de vista así es, o en caso contrario, para generar un contrapeso que modifique las forma en que se están haciendo las cosas.



Te invito a que conozcas a las candidatas y candidatos de tu distrito, a que analices sus propuestas y su trayectoria, te invito a votar, porque de nosotros depende que nuestros diputados cumplan con la obligación que como ciudadanos les debemos de exigir. En nosotros está tener buenos representantes.