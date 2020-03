30 Marzo 2020 05:10:00

¿Y el COVID en Piedras Negras?

Donde les tronó el problemón de la pandemia fue al IMSS en la subdelegación de la región Centro, específicamente en el Hospital General de Zona 7, donde deberá de hacerse un esfuerzo mucho mayor para que el personal de ese nosocomio, unos mil 500 empleados, no vayan al paro en reclamo por la forma irresponsable en que se manejó la pandemia…



Si hoy más que nunca se requiere un primer frente, con los trabajadores de la salud, convencidos para enfrentar este problema, no podemos decir que los contagios de Coahuila en su mayoría son médicos y enfermeras del IMSS, donde se supone que debería estar la gente que sabe, la gente que conoce, pero los resultados no dicen eso: 16 son médicos y enfermeras…



Leopoldo Santillán, delegado del IMSS en el estado, deberá de ponerse a trabajar primero en cómo frenar este problema en la región Centro, luego cómo darle confianza a sus trabajadores para que enfrenten esta pandemia por la salud de los coahuilenses y sobre todo también de que contarán con los insumos, equipo y personal de apoyo necesario para esta tarea…





Migrantes, una bomba de tiempo



Y aunque hay muchos grupos que apoyan la atención de los migrantes que son deportados por Estados Unidos por la frontera de Coahuila, si consideramos que en el mes de marzo la cifra fue de casi mil retornados, entre indocumentados y gente que solicita asilo, la realidad es que ese grupo altamente vulnerable se convertirá en una bomba de tiempo para los alcaldes de Ciudad Acuña y Piedras Negras…



No hay forma adecuada, sin que represente riesgo, de mantener grupos específicos de migrantes de Venezuela, Centroamérica y del Caribe por lo que representa de costos, porque serán muchas semanas más de tenerlos en albergues, desesperados, en aislamiento como toda la población y seguramente con la intención de cruzar a como dé lugar hacia Estados Unidos…



Por ello es que los alcaldes de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos y el de Piedras Negras, Claudio Bres, deberán de recibir un apoyo más concreto del Gobierno Federal para este específico tema, además de lo que ya enfrentan con su proximidad con Estados Unidos y los miles de residentes y trabajadores de ascendencia mexicana que por la cuarentena han retornado al sur del río Bravo…





Solo trabajan con personal esencial



Hoy lunes en la subdelegación del IMSS a cargo del patólogo Roberto L. Reyes, amanecen con sólo el 30% de su personal administrativo…



Y es que desde el viernes de la semana pasada, con una indicación a nivel nacional en cuanto a la burocracia federal, se envió a su casa a los empleados del IMSS del área administrativa y solo se convocó a trabajar a los que son de áreas esenciales…



Las oficinas siguen abiertas, pero con una restricción en sus accesos, con sanitización previa y con un distanciamiento para la entrega de documentos de parte de representantes empresariales o afiliados…



Personal que padece enfermedades crónicas, embarazadas, de edad avanzada o incluso aquellas que radican en Eagle Pass, pero que laboran en la subdelegación, fueron enviados a su casa por lo menos hasta el 20 de abril…





¿Y el COVID en Piedras Negras?



Aunque pocos casos sospechosos se han tenido de coronavirus en Piedras Negras y la zona norte y también lo importante de la Secretaría de Salud de no alarmar con los casos “sospechosos”, les podemos decir que por estar directamente relacionados con el caso de un ingeniero de Lear que fue confirmado con coronavirus, pero que se contabiliza en Monclova porque fue allá donde se hizo los exámenes, en Piedras Negras relacionados con este caso se tiene a tres personas en aislamiento o cuarentena…



Y es que a decir de cómo es que se desarrolló este caso, trascendió que el padre de este ingeniero de Lear lo llevó primero a la Clínica de Especialistas en donde no lo atendieron y luego de eso lo trasladó en su auto al Hospital Inglés, en donde ahí mismo en el vehículo le fueron tomadas las muestras…



El paciente tenía síntomas notorios y entonces el padre del mismo, que es médico, decidió llevárselo a Monclova…



Por este caso, la Secretaría de Salud que en esta zona está a cargo de Hermilo Rodríguez, acudió a un domicilio y lo sanitizó, además le indicó a las personas que se mantuvieran en aislamiento. Una de ellas labora en el Hospital Inglés y es quien tomó las muestras al paciente que resultó positivo allá en Monclova…