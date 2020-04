21 Abril 2020 04:10:00

¿Y el delegado?

Al que quieren conocer en Monclova es a Fernando López Gómez. Tiene varios días al frente de la Delegación del IMSS en Coahuila, pero hasta anoche no se aparecía por el municipio de la entidad más azotado por la pandemia del coronavirus y uno de los focos rojos en el país.



Y de acuerdo con Alfredo Paredes López, alcalde de Monclova, él y sus colegas de la Región Centro lo quieren ver para ponerse a las órdenes y ofrecerle ayuda, pues en hospitales como el General de Zona 7, donde empezó el problema y en este momento se encuentra el mayor número de pacientes Covid, si algo sobran son las fallas en las instalaciones y falta de equipo.



Por lo pronto, Paredes y otros ediles se organizaron para tener de manera permanente equipo y personal para mantener en funcionamiento la energía eléctrica y el oxígeno que reciben los pacientes.





Zoé llega el miércoles



Los enterados apuntan a que el tamaulipeco Fernando López Gómez, quien llegó al cargo de manera temporal, según esto solo mientras se recupera de salud el mexiquense Leopoldo Santillán, quien dio positivo a coronavirus, se está guardando para ir a Monclova hasta el miércoles, cuando en teoría allá mismo estará el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.



La máxima dice que nunca es tarde, y a su vez, el chiapaneco llegará al epicentro del problema un mes después de que inició la crisis de contagios.





Diputados fantasmas



Como dice el dicho, más ayuda el que no estorba, pero esto al parecer no lo quieren admitir los diputados federales del partido de moda, quienes si bien cobran por representar a Coahuila, se concentran en lo que su máximo dirigente identifica como “politiquería”.



Resulta que a Diego del Bosque, al “Hooligan” Luis Fernando Salazar, Miroslava Sánchez Galván y Melba Farías Zambrano, les caló que los gobernadores de la Alianza del Noreste reclamaran a AMLO modificar el pacto fiscal para tener mejor ingreso que permita hacer frente a la emergencia económica y al colapso de la economía.



¿A quién le va a molestar que lleguen más recursos para el estado? Pues por increíble que parezca, esto pasó con los diputados fantasma, como los llaman por aquello de que nadie los ve, pero de repente se aparecen. Todos tienen cola que les pisen, pero ¿alguien los recuerda por algún beneficio que hayan hecho llegar a Coahuila desde San Lázaro?





En la ‘politiquería’



El proceso electoral de diputados locales está a la vuelta de la esquina, y las elecciones federales intermedias también, y por lo visto quienes mejor tienen presente la proximidad de los periodos electorales son los diputados federales de Morena, quienes con más de dos años en el cargo, no habían aparecido, pero sin duda la cosa cambia cuando la popularidad de la 4T va en caída libre, como lo asegura la voz popular.



Hace días otro que se subió al ring sin que nadie lo llamara fue Reyes Flores Hurtado, el mismo que presume ser el superdelegado en Coahuila, pero de acuerdo con los que saben, más bien podría pasar como cajero, por aquello de que su chamba se limita a entregar cheques. Reyes, como se sabe, aspira a la gubernatura del estado. ¿Sueños guajiros?





El ausente



Aunque no lo crea, el ombudsperson coahuilense, Hugo Morales Valdés, no andaba de vacaciones, simplemente atendía las recomendaciones de las autoridades para mantenerse en casa y respetar la cuarentena, pero este fin de semana lo obligaron a salir para echar a andar la Comisión de Derechos Humanos del Estado y atender el caso del médico del Hospital General Amparo Pape, encarcelado y agredido físicamente por elementos de la Policía Municipal de San Buenaventura.



El asunto no es para menos, pues con ello Coahuila estaría formando parte de la estadística de agresiones y discriminación en contra de personal médico.



Hasta donde se sabe, la investigación de la CDHEC y de la propia Fiscalía General del Estado va en dos vías: la penal por la detención arbitraria y la agresión física, y la social por la discriminación.





Apoyo para médicos



Mientras otros legisladores federales andan aletargados, tal vez por la tranquilidad y el aburrimiento que les arroja la cuarentena, el de Acuña, Evaristo Lenin Pérez, les dice con su permiso, y continúa la entrega de apoyo, esta vez para médicos y enfermeras de la zona norte del estado.



El diputado federal udecista estuvo en la Clínica 11 del IMSS en Piedras Negras, en donde entregó material hospitalario para la atención de pacientes con coronavirus, entre ellos 100 trajes para protección y 120 cubre bocas N95.



Y como anda involucrado en el tema, Pérez Rivera pidió a la sociedad respetar y ayudar en lo posible al personal médico de los distintos hospitales, pues están en la primera línea del frente de batalla contra la pandemia.